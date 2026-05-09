Рилецо удари Левски II

Шампионът на Югозападна Трета лига Рилски спортист надделя с 2:0 над Левски II в среща от XXXI кръг. Въпреки че осигури първото място още в предходния кръг, Рилецо продължава с победната серия - това е седми пореден успех и общо 11-и през пролетния дял на шампионата.

Двата попадения на стадион "Искър" в Самоков паднаха през второто полувреме. Румен Рангелов откри резултата в 60-ата минута, а в 75-ата Калоян Йосифов вкара първия си гол с екипа на "скиорите", оформяйки крайното 2:0. След първата си победа с повече от един гол разлика през втория полусезон тимът вече има 24 успеха в 31 мача и събра 77 точки. В следващия кръг Рилски спортист гостува на третия тим на ЦСКА.