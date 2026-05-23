Ръсел взе квалификацията за спринта в Монреал

  • 23 май 2026 | 00:52
Двамата пилоти на Мерцедес Джордж Ръсел и Андреа Кими Антонели заеха първите две места в квалификацията за спринта в Гран При на Канада в Монреал.

Британецът взе първото място с време 1.12,965 минути във финалната трета част, когато пилотите караха с меките сликове. Антонели остана на 0,068 секунди, а на втора редица се наредиха двамата пилоти на Макларън – Ландо Норис ще стартира трети, а Оскар Пиастри – 4-и. Двамата записаха много близки резултати – световният шампион завърши на 0,315 секунди от първото място, а Оскар – на 0,334 секунди.

До топ 6 стигнаха и пилотите на Ферари Люис Хамилтън и Шарл Леклер, като британецът е на 0,361 секунди от първото място и много близо до колегите си Макларън. Леклер завърши 6-и, а челната десетка място намериха още двамата пилоти на Ред Бул Макс Верстапен и Исак Хаджар, както и Арвид Линдблад (Рейсинг Булс) и Карлос Сайнц (Уилямс).

Ръсел беше най-бърз и във втората част, но преди това имаше проблеми с темпото и със средно твърдите гуми Антонели беше по-бърз.

Квалификацията беше спряна заради катастрофата на Фернандо Алонсо (Астън Мартин) във втората част, който не успя да спре навреме за третия завой и се заби челно в предпазната стена.

Както стана и в предишните квалификации в Маями, пилотите на Ауди отново бяха много близо до топ 10 – Нико Хюлкенберг завърши 11-и, а Габриел Бортолето остана 12-и.

Мерцедес използва първия си сериозен пакет подобрения по колата в Монреал, като другите направиха сериозна крачка напред в Маями, но сега Ръсел и Антонели отново имаха предимство пред съперниците си.

