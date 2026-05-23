Ръсел: Страхотно постижение, знаех, че мога да спечеля

Британският пилот на Мерцедес Джордж Ръсел беше изключително доволен след финала на квалификацията за спринта за Гран При на Канада.

„Страхотно е след тежкия уикенд в Маями – призна Ръсел. – Но никога не съм се съмнявал в себе си, знаех какво мога да направя, знаех, че мога да спечеля.

„В Маями се получи изключение, но тук нивото на сцепление е високо, имаш чувството, че караш истински автомобил за Формула 1, както и трябва да бъде.

„Подобренията по колата определено дават резултат, тимът свърши отлична работа, за да можем да ги ползваме сега. В Маями видяхме, че Макларън са близо до нас, Ферари също не са твърде много по-назад. А на писта като тази това прави всичко по-вълнуващо.“

Снимки: Gettyimages