Ръсел: Страхотно постижение, знаех, че мога да спечеля

  • 23 май 2026 | 01:03
Британският пилот на Мерцедес Джордж Ръсел беше изключително доволен след финала на квалификацията за спринта за Гран При на Канада.

„Страхотно е след тежкия уикенд в Маями – призна Ръсел. – Но никога не съм се съмнявал в себе си, знаех какво мога да направя, знаех, че мога да спечеля.

Ръсел взе квалификацията за спринта в Монреал
„В Маями се получи изключение, но тук нивото на сцепление е високо, имаш чувството, че караш истински автомобил за Формула 1, както и трябва да бъде.

Антонели и Ръсел най-бързи в Монреал, катастрофи за Албон и Окон
„Подобренията по колата определено дават резултат, тимът свърши отлична работа, за да можем да ги ползваме сега. В Маями видяхме, че Макларън са близо до нас, Ферари също не са твърде много по-назад. А на писта като тази това прави всичко по-вълнуващо.“

Никола Цолов се бори до последно, остана 4-и в квалификацията в Монреал
 Програма на уикенда за Гран При на Канада във Формула 1
Снимки: Gettyimages

