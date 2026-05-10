Любо Руйков изпревари половината колона във финала на „Мизано“

Българският пилот Любослав Руйков изпревари половината колона във финала на първия кръг на Формула 4 Италия, за да завърши на 17-ото място.

Руйков стартира 35-и от последна редица, веднага след потеглянето заобиколи трите коли, които се удариха пред него на правата и подгони основната група.

Tivemos um acidente feio na última corrida da f4 italiana nesse final de semana.#ItalianF4 pic.twitter.com/pwoO7JfWQU — Jhoneonboard (@Jhoneonboa46140) May 10, 2026

Въпреки наказание Любо Руйков се пребори за място на финала на „Мизано“

Заради отломките и останалите коли на стартфиналната права пред колоната излезе кола за сигурност, а след нейното прибиране Руйков отново атакува пилотите пред него, тъй като следващата му цел вече беше класиране в топ 20. Точно тогава започна леко да ръми, но пилотите останаха с гумите за сухо.

Малко преди средата на състезанието Руйков вече беше 22-и и продължи да натиска, тъй като пилотите пред него не бяха на големи разлики. В рамките още две обиколки Любо мина още две места напред и в последните 6 минути от състезанието стигна до 17-ото място.

18-о място за Любо Руйков във втория му старт във Формула 4 Италия

През целия първи уикенд на италианската Формула 4 Руйков не успя да покаже реалната си скорост, тъй като имаше проблем с автомобила – първо с настройките на предницата преди квалификациите, което се оказа грешка, а след това и с двигателя, като на правите българският пилот беше с между 6 и 8 километра по-бавен от своите съперници и заради по-ниската си максимална скорост не получи шанс да стигне до топ 10.

На старта на сезона във Формула 4 Централна Европа колата на Руйков угасна на старта и той остана последен преди първия завой, като по подобен начин се пребори с много свои съперници и на финала беше 12-и.

Инцидент извади Любо Руйков от първия старт на „Мизано“

Днес Руйков записа най-добрата си обиколка в хода на състезанието в предпоследния 14-и тур, а преди това когато догонваше други пилоти записа две обиколки със средна скорост 198,5 км/ч.

Също така, Любо днес се класира 5-и сред дебютантите в италианската Формула 4, а победата във финала спечели турският пилот Алп Аксой (Према).

Любо Руйков с първа победа и 12-о място на финала