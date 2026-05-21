  Любо Руйков: Очаквам по-добър болид за „Валелунга"

Любо Руйков: Очаквам по-добър болид за „Валелунга“

Любо Руйков: Очаквам по-добър болид за „Валелунга"

Българският пилот във Формула 4 Италия Любослав Руйков заяви за Sportal.bg, че за този уикенд очаква доста по-добър автомобил от този, с който стартира сезона на „Мизано“.

В първия състезателен уикенд, в който Любо стартира като новак, колата на Трайдънт имаше проблем, който тимът не успя да отстрани и българският пилот губеше между 6 и 8 километра в час на правите. Отделно от това промените в настройките на болида преди квалификацията не дадоха очаквания резултат и Любо се оплака от недостатъчно стабилна предница.

Любо Руйков изпревари половината колона във финала на „Мизано“

Въпреки трудностите Руйков успя да се класира за финала на първия кръг, макар и да стартира от последна редица, а после изпревари половината колона и финишира 17-и.

„Очаквам по-добър автомобил за „Валелунга“, няма съмнение в това – обясни Руйков. – От тима мислеха да сменят двигателя, но се оказа, че не се налага. Оптимист съм за този уикенд, сработвам се добре с тима и инженера.

Въпреки наказание Любо Руйков се пребори за място на финала на „Мизано“

„Харесвам „Валелунга“, тъй като е трасе с по-високо сцепление и има бързи и технични участъци, където може да се спечели време.

„В първия уикенд на „Мизано“ видяхме, че тази година конкуренцията във Формула 4 Италия ще е много сериозна, нивото е високо и има пилоти, които карат за трета година в този шампионат, което винаги има значение.

„Доволен съм от скоростта ми в първия кръг, не и от тази на колата, като мисля, че сега можем да сме още по-бързи и да сме по-напред. Чакат ни много битки този уикенд и нямам търпение да стартираме.“

Новият картинг шампионат T4 Series България стартира този уикенд
