Иванина Иванова достигна до финал на Евро 2026 по борба за момичета в Самоков

Иванина Иванова се класира за финал на Европейското първенство по борба за момичета в Самоков. Българката стигна до решителната схватка за титлата при 50-килограмовите след три убедителни победи, като и трите срещи приключи предсрочно.

На старта тя тушира Невена Живойнович (Сърбия), на четвъртфиналите се наложи с технически туш 10:0 над хърватката Патриция Каснер, а в полуфиналите поведе с 9:0 на Ана Пуня (Румъния) преди да я тушира. Румънската ѝ съперничка е пета от миналата година.

За златото в събота вечер Иванова ще спори с рускинята Илона Хагарова, трета на Евро 2025.

За българката достигането до финал е най-големият ѝ успех в кариерата досега. През миналия сезон тя беше 11-та в Европа.

Деница Петрова пък ще излезе в битка за бронза при 58-килограмовите. Тя също тръгна убедително - туш срещу Мадалина Жалба (Молдова) и технически туш 8:0 срещу Камила ди Нузо (Италия), но на полуфинала бе туширана от рускинята Елисавета Шереметиева.

В днешните финали Стефани Стоенчева (39 кг) загуби за бронза от София Процив (Украйна) и остана пета.

До репешажите при момичетата стигна Вероника Стоилова (66 кг).

Днес започна и надпреварата в свободния стил. Симеон Желев (75 кг) също е на репешаж.

В събота излизат последните родни представители в свободния стил - Давид Петров (38 кг), Симеон Великов (41 кг), Аспарух Аспарухов (44 кг), Дилян Караколев (48 кг), Петро Карлангач (52 кг), Емре Мюмюнов (57 кг) и Полат Бейти (62 кг).

Стартът е от 10:30 часа, входът за зрителите в „Арена Самоков“ е свободен.