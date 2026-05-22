Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Иванина Иванова достигна до финал на Евро 2026 по борба за момичета в Самоков

Иванина Иванова достигна до финал на Евро 2026 по борба за момичета в Самоков

  • 22 май 2026 | 22:12
  • 142
  • 0
Иванина Иванова достигна до финал на Евро 2026 по борба за момичета в Самоков

Иванина Иванова се класира за финал на Европейското първенство по борба за момичета в Самоков. Българката стигна до решителната схватка за титлата при 50-килограмовите след три убедителни победи, като и трите срещи приключи предсрочно.

На старта тя тушира Невена Живойнович (Сърбия), на четвъртфиналите се наложи с технически туш 10:0 над хърватката Патриция Каснер, а в полуфиналите поведе с 9:0 на Ана Пуня (Румъния) преди да я тушира. Румънската ѝ съперничка е пета от миналата година.

За златото в събота вечер Иванова ще спори с рускинята Илона Хагарова, трета на Евро 2025.

За българката достигането до финал е най-големият ѝ успех в кариерата досега. През миналия сезон тя беше 11-та в Европа.

Националите по борба класически стил завършиха на 6-о място на Европейското в Самоков
Националите по борба класически стил завършиха на 6-о място на Европейското в Самоков

Деница Петрова пък ще излезе в битка за бронза при 58-килограмовите. Тя също тръгна убедително - туш срещу Мадалина Жалба (Молдова) и технически туш 8:0 срещу Камила ди Нузо (Италия), но на полуфинала бе туширана от рускинята Елисавета Шереметиева.

В днешните финали Стефани Стоенчева (39 кг) загуби за бронза от София Процив (Украйна) и остана пета.

Още двама класици с шансове за медал на Европейското, две от момичетата също
Още двама класици с шансове за медал на Европейското, две от момичетата също

До репешажите при момичетата стигна Вероника Стоилова (66 кг).

Днес започна и надпреварата в свободния стил. Симеон Желев (75 кг) също е на репешаж.

Два сребърни медала и бронз за класиците на Евро 2026 при момчетата
Два сребърни медала и бронз за класиците на Евро 2026 при момчетата

В събота излизат последните родни представители в свободния стил - Давид Петров (38 кг), Симеон Великов (41 кг), Аспарух Аспарухов (44 кг), Дилян Караколев (48 кг), Петро Карлангач (52 кг), Емре Мюмюнов (57 кг) и Полат Бейти (62 кг).

Стартът е от 10:30 часа, входът за зрителите в „Арена Самоков“ е свободен. 

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Първо в Sportal.bg: Бойната карта на Brave 107 в Бургас

Първо в Sportal.bg: Бойната карта на Brave 107 в Бургас

  • 22 май 2026 | 14:24
  • 1412
  • 0
Спортен клуб – партньор по програмата "От висше образование към заетост" на МОН

Спортен клуб – партньор по програмата "От висше образование към заетост" на МОН

  • 22 май 2026 | 14:04
  • 498
  • 0
България с четирима боксьори на "Айндховен Къп"

България с четирима боксьори на "Айндховен Къп"

  • 22 май 2026 | 12:07
  • 561
  • 0
Магомед Рамазанов празнува 33 години

Магомед Рамазанов празнува 33 години

  • 22 май 2026 | 08:50
  • 1308
  • 0
Още двама класици с шансове за медал на Европейското, две от момичетата също

Още двама класици с шансове за медал на Европейското, две от момичетата също

  • 22 май 2026 | 08:39
  • 662
  • 0
Два сребърни медала и бронз за класиците на Евро 2026 при момчетата

Два сребърни медала и бронз за класиците на Евро 2026 при момчетата

  • 21 май 2026 | 20:47
  • 1091
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Тъжен край за Берое - заралии изпаднаха след 17 поредни сезона в елита

Тъжен край за Берое - заралии изпаднаха след 17 поредни сезона в елита

  • 22 май 2026 | 19:54
  • 36238
  • 254
Спартак (Варна) успя! "Соколите" разпиляха Локо (Сф) и остават в елита

Спартак (Варна) успя! "Соколите" разпиляха Локо (Сф) и остават в елита

  • 22 май 2026 | 19:55
  • 30308
  • 67
Бертран Фурие пропусна дузпа и лиши Септември от директно спасение! Добруджа зарадва "соколите"

Бертран Фурие пропусна дузпа и лиши Септември от директно спасение! Добруджа зарадва "соколите"

  • 22 май 2026 | 19:57
  • 29560
  • 55
Мечтата е жива! Везенков и компания детронираха шампиона и са на финал в Евролигата

Мечтата е жива! Везенков и компания детронираха шампиона и са на финал в Евролигата

  • 22 май 2026 | 19:50
  • 23340
  • 13
Голове на таланти на Славия спуснаха завесата в "Овча купел"

Голове на таланти на Славия спуснаха завесата в "Овча купел"

  • 22 май 2026 | 17:25
  • 23804
  • 32
Везенков след класирането на финала: Много хубава победа, но работата още не е свършена

Везенков след класирането на финала: Много хубава победа, но работата още не е свършена

  • 22 май 2026 | 20:17
  • 5974
  • 1