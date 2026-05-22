Астана заменя Манама като домакин на Световното първенство по борба

Астана (Казахстан) ще бъде домакин на Световното първенство по борба от 24 октомври до 1 ноември 2026 година, обявиха от Международната федерация (United World Wrestling).

Членовете на съвета на централата се срещнаха днес и след внимателно обсъждане на настоящата геополитическа ситуация, особено продължаващата несигурност и въздействието върху международните пътувания, реши да промени домакинството за Световното първенство. Манама (Бахрейн) трябваше да приеме шампионата на планетата.

"След успешни посещения на място и инспекции, Казахстанската федерация по борба беше избрана за заместващ домакин", се казва в изявление на UWW.