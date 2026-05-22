Усик с най-високото си тегло, Верхувен далеч над него

Олександър Усик излезе на кантара с най-високото тегло в кариерата си — 105.8 кг — преди утрешния сблъсък в тежка категория с Рико Верхувен при пирамидите в Гиза, Египет. Най-неочакваният претендент за титлата на WBC в тежка категория тежеше 117.3 кг.

Усик и Верхувен лице в лице пред пирамидите в Гиза

Усик, 24-0 (15 нокаута), тежеше малко над 103.0 кг за последния си мач — победата с технически нокаут в петия рунд над Даниел Дюбоа миналия юли. Верхувен, 1-0 (1 нокаут), който е кикбоксьор, тежеше 122.0 кг за предишния си — и единствен — боксов мач, нокаут над Янош Финфера през 2014 г.

Също в тежка категория, но в значително по-равностоен двубой, Франк Санчес тежеше 109.0 кг за своя елиминационен мач на IBF срещу Ричард Торез-младши, който закова кантара на 104.1 кг.

В битка за вакантния „регулярен“ пояс на WBA в полусредна категория Джак Катерал тежеше 66.6 кг, докато съперникът му Шахрам Гиясов беше 66.1 кг.

В друг мач за титла Хамза Шираз — 76.2 кг — се очаква да спечели вакантната титла на WBO в суперсредна категория, когато се изправи срещу Алем Бегич — 75.7 кг.

В суперлека категория при жените, в двубой за титлата на WBO, Мизуки Хирута тежеше 52.0 кг, срещу 51.7 кг за Май Солиман.

Голямата новина е, че Усик закова кантара на рекордните за кариерата си 105.8 кг, вероятно за да отговори на непредвидимия характер на предстоящия сблъсък, тъй като Рико Верхувен все още е по-тежък от него с около 11.3 кг, тежейки 117.3 кг.

Украинецът, 24-0 (15 нокаута), влиза в двубоя с около 2.7 кг повече в сравнение с победата си с нокаут в петия рунд над Даниел Дюбоа миналия юли. Тогава той заглуши критиците с убедително представяне на „Уембли“ и за трети път в две различни категории стигна до статут на безспорен шампион.

Тренираният от Питър Фюри Верхувен, 1-0 (1 нокаут), влиза в тази среща с около 3.2 кг по-лек в сравнение с последния си кикбоксов мач, в който победи Артьом Вахитов по точки при тегло 120.2 кг, за да защити титлата си на GLORY в тежка категория миналия юни.

В основната карта нямаше никакви проблеми, свързани с теглото.

Снимки: Imago