Спортен клуб – партньор по програмата "От висше образование към заетост" на МОН

Спортът и образованието все по-ясно се очертават като взаимно допълващи се сфери, които заедно изграждат модерния профил на младия специалист. Това е и основният фокус на програмата на Министерството на образованието и науката „От висше образование към заетост“.

Инициативата цели да създаде устойчива връзка между академичната подготовка и реалната професионална реализация, като включва широк кръг участници – от университети и научни институции до неправителствени организации и спортни клубове. Една от по-новите и интересни посоки в развитието на програмата е именно включването на спортни клубове като активни партньори в процеса на изграждане на умения и ценности у младите хора.

Такъв пример е Таекуондо Фитнес НСА, който чрез своя състезател и млад учен Александър Илиев показва как спортът може да бъде интегриран в по-широкия контекст на образование, наука и професионално развитие.

„Таекуондото за мен е едно от нещата, които най-много са допринесли за успехите ми в другите сфери“, споделя Александър Илиев. „То ме научи на упоритост, на дисциплина и на това, че ако човек е достатъчно постоянен, може да постигне почти всичко, което си постави за цел.“

По думите му спортът не е отделна част от живота му, а фундамент, който влияе върху начина му на мислене и работа във всички останали области. Александър Илиев е на 24 години и вече има впечатляващо академично и научно портфолио. Завършил е специалност „Физика“ в Техническия университет в Мюнхен – едно от водещите технически висши училища в Европа, а в момента продължава обучението си в „Спортен бизнес“ в Университета за национално и световно стопанство.

Тази комбинация от фундаментална наука и приложна спортна икономика ясно очертава неговия интердисциплинарен профил. Още в ученическите си години той участва в множество състезания и олимпиади – международни, европейски и национални по физика, както и в състезания по история, химия, български език и география. Този широк спектър от интереси е показателен за неговия мултидисциплинарен подход към знанието.

„Състезанията са нещото, което най-добре показва на какво ниво се намираш“, казва той. „Или печелиш, или губиш. Няма междинен резултат. Именно това те учи да бъдеш честен със себе си и да виждаш реалната си позиция спрямо останалите.“

Тази философия за състезателността той пренася и в научната си работа. Проектът му за премахване на радиоактивни отпадъци от реки е отличен като най-добър от Българското ядрено дружество – признание, което поставя акцент върху практическата стойност на неговите изследвания.

В момента Александър Илиев работи в Българската академия на науките, където се занимава с теоретични и приложни разработки в областта на физиката. Работата му включва изследвания в холографията, интерферометрията и фотонните системи, както и моделиране на флуидни процеси в различни среди – от природни до индустриални.

Част от разработките му намират потенциално приложение в индустрии като хранително-вкусовата, фармацевтичната и биомедицинската, където моделирането на течности и материали има ключово значение. Особено значима част от неговата научна дейност е свързана с анализ на микрофлуидни системи и изображения на кръвни клетки.

Чрез разработен от него софтуер се анализира деформируемостта на клетките, което може да бъде използвано като помощен инструмент при диагностика на различни заболявания. Този тип работа поставя акцент върху връзката между фундаменталната физика и медицинските приложения. Паралелно с научната си кариера, Александър Илиев активно се занимава със спорт и участие в клубни дейности.

В Таекуондо Фитнес НСА той работи върху дигитализацията на спортни процеси, създаване на системи за управление на данни за състезатели, резултати и тренировъчни програми, както и оптимизация на комуникацията между различните участници в спортната структура.

„Всяка модерна организация, включително спортен клуб, трябва да се дигитализира“, смята той. „Когато имаш голям брой членове и различни дейности, ефективната организация на информацията става ключова за развитието.“ Този подход е пряко свързан и с обучението му по „Спортен бизнес“ в УНСС, където той получава практически знания за управлението на спортни събития, маркетинг, право и организация на спортната индустрия.

Контактът с реални казуси – от организация на футболни мачове до логистиката на международни състезания – допълва неговия практически опит. „Спортът и науката не са отделни светове. Те се допълват чрез логика, стратегия и постоянство“, споделя той. „Когато разбираш принципите на едното, можеш да ги приложиш в другото.“