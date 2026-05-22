  Първо в Sportal.bg: Бойната карта на Brave 107 в Бургас

Първо в Sportal.bg: Бойната карта на Brave 107 в Бургас

  • 22 май 2026 | 14:24
Организаторът на ММА събития Теодор Карастоянов разкри в студиото на "Sportal Fight Club" по-голямата част от бойната карта на събитието Brave 107, което ще се проведе на 01.08.2026 г. в Бургас.

За трета поредна година "Арена Бургас" ще бъде домакин на битки от елитната международна ММА верига Brave CF. Някои от вече познатите имена на публиката в морския град ще стъпят в клетката за битки срещу чужденци, но освен тях, ще видим и дебютиращи българи.

Павел Владев ще търси своята втора поредна победа в октагона на Brave CF срещу Мохамед Ахмед. Ахмед носи прякора “Тракийския Гладиатор” и представлява “Армагос Джим”. 29-годишният грък има 6 победи в 11 професионални ММА срещи.

Антон Янчев ще се опита да зарадва публиката в родния му Бургас с трета поредна победа и това лято, като се изправи срещу грузинеца Бачуки Чикаидзе. Бившият състезател по джудо има 2 победи в 2 професионални срещи, а Янчев има 4 успеха в 4 двубоя.

Опитният нокаутьор Владислав Кънчев ще се изправи срещу бивш съперник на Павел Владев - Кристиан Мах. Германецът допусна поражение от Върколака, но след това се върна с две поредни победи. Кънчев пък

Коравият биткаджия Калоян Колев ще стъпи в клетката за втори път тази година за двубой в полутежка категория. Бившият състезател по свободна борба ще се изправи срещу опитния сърбин Неманя Ковач. Представителят на западната ни съседка има 14 победи в 20 професионални ММА срещи.

При най-леките пък Николай Атанасов ще се опита да запази перфектната си статистика и да постигне шести успех в профи ММА, като се изправи срещу дагестанец, който се състезава под флага на Бахрейн - Магомед Идрисов. 32-годишният боец има 12 победи в 14 срещи и е демонстрирал уменията си не само на ринга на Brave, но и в LFA и Oktagon.

Сред останалите обявени от Карастоянов двубои са и Деян Галинов - Огнен Димич, и българското дерби Митко Илиев - Божидар Иванов.

Вижте цялото интервю с ММА промоутъра тук:

