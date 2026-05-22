Още двама класици с шансове за медал на Европейското, две от момичетата също

Още двама класици запазват шансове за медал, след като продължават на репешажите на Европейското за момчета в Самоков.

Иван Симеонов стартира с успех срещу сърбина Петър Драгович - 9:1 в категория до 68 кг, а след това загуби с 0:9 от бъдещия финалист Николаз Кутубидзе (Грузия), двукратен европейски шампион за момчета.

В пресявките ще спори и Камен Боргуджийски, след като падна от финалиста Александро Бурич (Украйна) - 4:6 в категория до 85 кг.

При момичетата на репешажите продължават Стефани Стоенчиева (39) и Андреа Терчева (62).

В петък участието си започват и младите ни таланти в свободния стил - Ангел Стефанов (68), Симеон Желев (75) и Каан Али (85).

Излизат и последните ни представителки при момичетата - Петя Бояджиева (42), Иванина Иванова (50), Деница Петрова (58) и Вероника Стоилова (66).