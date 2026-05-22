Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Националите по борба класически стил завършиха на 6-о място на Европейското в Самоков

Националите по борба класически стил завършиха на 6-о място на Европейското в Самоков

  • 22 май 2026 | 21:47
  • 210
  • 0
Националите по борба класически стил завършиха на 6-о място на Европейското в Самоков

Националите по борба класически стил завършиха на шесто място в отборното класиране на Европейското първенство за момчета в Самоков.

В последния ден на шампионата Камен Боргоджийски остана на крачка от медалите - пети в категория до 85 килограма. Българинът направи силна среща в репешажите, която премина през обрати срещу арменеца Арман Товмасян, за да завърши с победа за младия талант - 6:4. В малкия финал обаче той не успя срещу литовеца Роксан Кризинаускас, като загуби с технически туш - 0:9.

Още двама класици с шансове за медал на Европейското, две от момичетата също
Още двама класици с шансове за медал на Европейското, две от момичетата също

За Боргоджийски, който е роден в Раковски и се състезава за пловдивския клуб Атлетик, това е най-големият успех в кариерата му досега и той го направи при дебюта си на Европейско първенство.

Така класиците приключиха надпреварата с два сребърни медала, спечелени от Огнян Бургазов (41 кг) и Камен Горанов (52 кг), бронз на Робърт Димитров (48 кг), както и две пети места - на Иван Александров (38 кг) и Камен Боргоджийски (85 кг).

Два сребърни медала и бронз за класиците на Евро 2026 при момчетата
Два сребърни медала и бронз за класиците на Евро 2026 при момчетата

В актива си българският отбор, воден от треньорите Бисер Георгиев и Светослав Миленков, събра 79 точки.

Отборен шампион е тимът на Русия със 159 точки и спечелени четири титли и три бронза. На второ място е Грузия със 129 (2-1-3), а на трето Турция със 127 (2-0-3). Преди България на четвърто място завърши Азербайджан с 94 точки (2-0-0) и Армения с 87 (0-1-3).

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Първо в Sportal.bg: Бойната карта на Brave 107 в Бургас

Първо в Sportal.bg: Бойната карта на Brave 107 в Бургас

  • 22 май 2026 | 14:24
  • 1412
  • 0
Спортен клуб – партньор по програмата "От висше образование към заетост" на МОН

Спортен клуб – партньор по програмата "От висше образование към заетост" на МОН

  • 22 май 2026 | 14:04
  • 498
  • 0
България с четирима боксьори на "Айндховен Къп"

България с четирима боксьори на "Айндховен Къп"

  • 22 май 2026 | 12:07
  • 561
  • 0
Магомед Рамазанов празнува 33 години

Магомед Рамазанов празнува 33 години

  • 22 май 2026 | 08:50
  • 1308
  • 0
Още двама класици с шансове за медал на Европейското, две от момичетата също

Още двама класици с шансове за медал на Европейското, две от момичетата също

  • 22 май 2026 | 08:39
  • 662
  • 0
Два сребърни медала и бронз за класиците на Евро 2026 при момчетата

Два сребърни медала и бронз за класиците на Евро 2026 при момчетата

  • 21 май 2026 | 20:47
  • 1091
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Тъжен край за Берое - заралии изпаднаха след 17 поредни сезона в елита

Тъжен край за Берое - заралии изпаднаха след 17 поредни сезона в елита

  • 22 май 2026 | 19:54
  • 36220
  • 254
Спартак (Варна) успя! "Соколите" разпиляха Локо (Сф) и остават в елита

Спартак (Варна) успя! "Соколите" разпиляха Локо (Сф) и остават в елита

  • 22 май 2026 | 19:55
  • 30287
  • 67
Бертран Фурие пропусна дузпа и лиши Септември от директно спасение! Добруджа зарадва "соколите"

Бертран Фурие пропусна дузпа и лиши Септември от директно спасение! Добруджа зарадва "соколите"

  • 22 май 2026 | 19:57
  • 29530
  • 55
Мечтата е жива! Везенков и компания детронираха шампиона и са на финал в Евролигата

Мечтата е жива! Везенков и компания детронираха шампиона и са на финал в Евролигата

  • 22 май 2026 | 19:50
  • 23312
  • 13
Голове на таланти на Славия спуснаха завесата в "Овча купел"

Голове на таланти на Славия спуснаха завесата в "Овча купел"

  • 22 май 2026 | 17:25
  • 23792
  • 32
Везенков след класирането на финала: Много хубава победа, но работата още не е свършена

Везенков след класирането на финала: Много хубава победа, но работата още не е свършена

  • 22 май 2026 | 20:17
  • 5962
  • 1