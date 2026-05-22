Националите по борба класически стил завършиха на 6-о място на Европейското в Самоков

Националите по борба класически стил завършиха на шесто място в отборното класиране на Европейското първенство за момчета в Самоков.

В последния ден на шампионата Камен Боргоджийски остана на крачка от медалите - пети в категория до 85 килограма. Българинът направи силна среща в репешажите, която премина през обрати срещу арменеца Арман Товмасян, за да завърши с победа за младия талант - 6:4. В малкия финал обаче той не успя срещу литовеца Роксан Кризинаускас, като загуби с технически туш - 0:9.

За Боргоджийски, който е роден в Раковски и се състезава за пловдивския клуб Атлетик, това е най-големият успех в кариерата му досега и той го направи при дебюта си на Европейско първенство.

Така класиците приключиха надпреварата с два сребърни медала, спечелени от Огнян Бургазов (41 кг) и Камен Горанов (52 кг), бронз на Робърт Димитров (48 кг), както и две пети места - на Иван Александров (38 кг) и Камен Боргоджийски (85 кг).

В актива си българският отбор, воден от треньорите Бисер Георгиев и Светослав Миленков, събра 79 точки.

Отборен шампион е тимът на Русия със 159 точки и спечелени четири титли и три бронза. На второ място е Грузия със 129 (2-1-3), а на трето Турция със 127 (2-0-3). Преди България на четвърто място завърши Азербайджан с 94 точки (2-0-0) и Армения с 87 (0-1-3).