България с четирима боксьори на "Айндховен Къп"

Българските боксьори продължават активно участие на международната сцена. Четирима български национали ще се качат на ринга на турнира "Айндховен Къп". В Нидерландия те ще влязат в конкуренция с близо 180 водещи имена на 27 държави от четири континента, съобщиха от федерацията.

Ясен Радев ще излезе пръв от родните представители днес. Във вечерната сесия той ще се изправи срещу украинеца Олександър Васко. Мачът е в категория до 60 килограма и ще се проведе около 20:45 часа българско време.

Жребият отреди в категория до 85 килограма Кристиян Димитров да боксира с германеца Валерий Валтер. При 90-килограмовите Роселин Бачевски ще срещне Ашот Кочарян (Украйна), а Кирил Георгиев (+90 кг) ще проведе мач с Уили-Джон МакКартан (Ирландия).

Българският отбор е воден от треньора Валентин Поптолев. България ще бъде представена на "Айндховен Къп" и от международния съдия Мария Каваклиева.