Два сребърни медала и бронз за класиците на Евро 2026 при момчетата

С два сребърни медала, бронз и пето място завършиха борците ни в първите финали на класическия стил на европейското за момчета в Самоков.Трима от тях бяха спрени от руски борци.Огнян Бургазов (41) и Камен Лозанов (52) се окичиха със сребро, Робърт Димитров (48) се пребори за бронза, а Иван Александров (38) се нареди пети.В решителните схватки Бургазов отстъпи пред Дмитрий Телпиз с 1:10, Камен Лозанов (52) не успя срещу Дмитрий Дерябин – 0:8.

Иван Александров (38 кг), който преодоля репешажите, в малкия финал отстъпи пред Ервин Суфянов – 0:9, завърши пети. За бронза се пребори Робърт Димитров. Само за 78 секунди младият ни талан победи с технически туш Камил Киреджевски (Полша) – 8:0. И за тримата ни състезатели това са първи медали в кариерата. Отличието е особено емоционално за Огнян Бургузов, който преди ден навърши 15 години, а до финала стигна навръх рождения си ден."

"Можеше и по-добре - призна тийнейджърът, родом от Оряхово. - Но във финала допуснах грешка, когато ме сложиха в партер. Притесних се. Иначе се чувствах добре на това първенство, във всичките срещи до финала бях уверен в себе си.. Радвам на първия си медал."

След 4-годишни усилени тренировки Камен Лозанов също достигна до първия си медал в кариерата. Той е внук на световния и европейски шампион Камен Лозанов, носител и на сребърен медал от олимпийските игри Монреал 76.

"Харесва ми борбата, защото те учи на ред, дисциплина, постоянство, изгражда характер - казва Камен. - От дядо ми съм научил да вървя напред и да не се отказвам. Благодаря на моя треньор в клуба Момчил Сирашки, на треньорите в националния отбор за подготовката, която ни дадоха. И за всички условия, които ни бяха осигурени преди европейското. Може би на финала бях малко притеснен, защото за първи път участвам да състезание от подобен ранг. Но в никакъв случай не се притесних от факта, че съперникът ми е представител на руската школа. Надявам се следващия път резултатът да е в моя полза."