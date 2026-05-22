Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Септември (София)
  3. Мариян Христов: Берти толкова много мачове помогна, а днес нямаше късмет

Мариян Христов: Берти толкова много мачове помогна, а днес нямаше късмет

  • 22 май 2026 | 20:52
  • 1201
  • 0

Помощник-треньорът на Септември (София) Мариян Христов говори след равенството 1:1 срещу Добруджа, с което не успя да се спаси директно, а ще трябва да играе бараж.

Бертран Фурие пропусна дузпа и лиши Септември от директно спасение! Добруджа зарадва "соколите"
Бертран Фурие пропусна дузпа и лиши Септември от директно спасение! Добруджа зарадва "соколите"

"Не успяхме да отбележим още един гол. При 1:0 не трябваше да се връщаме назад, но явно не сме заслужили да се спасим по този начин и ще се опитаме по другия.

Напрежение има във всеки мач и това е хубаво на футбола. Ако на някого му пречи напрежението, не е за тази игра. Напрежението е хубаво, защото те кара да даваш най-доброто от себе си.

Момчетата си играха. Играят за емблемата. Ние искаме да се надиграваме с най-добрите и ако заслужаваме, да останем в групата. Берти толкова много мачове помогна, а днес нямаше късмет. В следващия мач сигурно ще отбележи два гола", заяви Христов.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Голове на таланти на Славия спуснаха завесата в "Овча купел"

Голове на таланти на Славия спуснаха завесата в "Овча купел"

  • 22 май 2026 | 17:25
  • 23750
  • 31
Бертран Фурие пропусна дузпа и лиши Септември от директно спасение! Добруджа зарадва "соколите"

Бертран Фурие пропусна дузпа и лиши Септември от директно спасение! Добруджа зарадва "соколите"

  • 22 май 2026 | 19:57
  • 29438
  • 55
Тъжен край за Берое - заралии изпаднаха след 17 поредни сезона в елита

Тъжен край за Берое - заралии изпаднаха след 17 поредни сезона в елита

  • 22 май 2026 | 19:54
  • 36112
  • 249
Спартак (Варна) успя! "Соколите" разпиляха Локо (Сф) и остават в елита

Спартак (Варна) успя! "Соколите" разпиляха Локо (Сф) и остават в елита

  • 22 май 2026 | 19:55
  • 30191
  • 67
Жордао към феновете на ЦСКА: Ще се видим в Европа!

Жордао към феновете на ЦСКА: Ще се видим в Европа!

  • 22 май 2026 | 16:30
  • 1516
  • 8
Спартак (Варна) с голям жест към семействата, които ще гледат днешния мач на живо

Спартак (Варна) с голям жест към семействата, които ще гледат днешния мач на живо

  • 22 май 2026 | 15:25
  • 1352
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Тъжен край за Берое - заралии изпаднаха след 17 поредни сезона в елита

Тъжен край за Берое - заралии изпаднаха след 17 поредни сезона в елита

  • 22 май 2026 | 19:54
  • 36112
  • 249
Спартак (Варна) успя! "Соколите" разпиляха Локо (Сф) и остават в елита

Спартак (Варна) успя! "Соколите" разпиляха Локо (Сф) и остават в елита

  • 22 май 2026 | 19:55
  • 30191
  • 67
Бертран Фурие пропусна дузпа и лиши Септември от директно спасение! Добруджа зарадва "соколите"

Бертран Фурие пропусна дузпа и лиши Септември от директно спасение! Добруджа зарадва "соколите"

  • 22 май 2026 | 19:57
  • 29438
  • 55
Мечтата е жива! Везенков и компания детронираха шампиона и са на финал в Евролигата

Мечтата е жива! Везенков и компания детронираха шампиона и са на финал в Евролигата

  • 22 май 2026 | 19:50
  • 23235
  • 13
Голове на таланти на Славия спуснаха завесата в "Овча купел"

Голове на таланти на Славия спуснаха завесата в "Овча купел"

  • 22 май 2026 | 17:25
  • 23750
  • 31
Везенков след класирането на финала: Много хубава победа, но работата още не е свършена

Везенков след класирането на финала: Много хубава победа, но работата още не е свършена

  • 22 май 2026 | 20:17
  • 5918
  • 1