Мариян Христов: Берти толкова много мачове помогна, а днес нямаше късмет

Помощник-треньорът на Септември (София) Мариян Христов говори след равенството 1:1 срещу Добруджа, с което не успя да се спаси директно, а ще трябва да играе бараж.

Бертран Фурие пропусна дузпа и лиши Септември от директно спасение! Добруджа зарадва "соколите"

"Не успяхме да отбележим още един гол. При 1:0 не трябваше да се връщаме назад, но явно не сме заслужили да се спасим по този начин и ще се опитаме по другия.



Напрежение има във всеки мач и това е хубаво на футбола. Ако на някого му пречи напрежението, не е за тази игра. Напрежението е хубаво, защото те кара да даваш най-доброто от себе си.



Момчетата си играха. Играят за емблемата. Ние искаме да се надиграваме с най-добрите и ако заслужаваме, да останем в групата. Берти толкова много мачове помогна, а днес нямаше късмет. В следващия мач сигурно ще отбележи два гола", заяви Христов.