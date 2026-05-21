Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. БГ Футбол
  3. Обявиха съдиите за решаващите мачове за оцеляване в efbet Лига

Обявиха съдиите за решаващите мачове за оцеляване в efbet Лига

  • 21 май 2026 | 09:13
  • 148
  • 0
Обявиха съдиите за решаващите мачове за оцеляване в efbet Лига

Съдийската комисия към БФС обяви назначенията за мачовете от последния 37-и кръг в групата с отборите, борещи се за оставане в efbet Лига. Само една от срещите - тази между Славия и Монтана, няма значение за крайното класиране. Другите двубои ще бъдат ръководени от Радослав Гидженов, Венцислав Митрев и Драгомир Драганов.

22 май 2026 г., петък, 15:30 ч.

ПФК Славия 1913 - ПФК Монтана 1921

ГС: Кристиян Младенов Тодоров АС1: Христо Пламенов Хаджийски АС2: Красимир Атанасов Атанасов

4-ТИ: Християна Красимирова Гутева ВАР: Волен Валентинов Чинков АВАР: Любослав Бисеров Любомиров

СН: Александър Костадинов Костадинов  

 

22 май 2026 г., петък, 18:00 ч.

ПФК Септември Сф - ФУТБОЛЕН КЛУБ ДОБРУДЖА 1919

ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Георги Йорданов Дойнов

4-ТИ: Васил Петров Минев ВАР: Никола Антонов Попов АВАР: Владимир Вълков Вълков

СН: Цветан Георгиев Георгиев  

 

22 май 2026 г., петък, 18:00 ч.

ФУТБОЛЕН КЛУБ СПАРТАК 1918 - ФУТБОЛЕН КЛУБ ЛОКОМОТИВ СОФИЯ 1929 ЕАД

ГС: Венцислав Георгиев Митрев АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Георги Любомиров Минев

4-ТИ: Георги Петров Стоянов ВАР: Кристиян Николов Колев АВАР: Стоян Панталеев Арсов

СН: Камен Михайлов Алексиев  

 

22 май 2026 г., петък, 18:00 ч.

ПФК Ботев Враца - ПФК Берое - Стара Загора

ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Димо Дамянов Вълчев АС2: Милен Дончев Арабаджиев

4-ТИ: Димитър Димитров Димитров ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Мартин Иванов Марков

СН: Йордан Костадинов Иванов  

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

След две десетилетия: Левски и ЦСКА отново триумфират заедно

След две десетилетия: Левски и ЦСКА отново триумфират заедно

  • 21 май 2026 | 01:29
  • 8735
  • 16
Крушарски плаща бира и вечеря на спортен журналист - бизнесменът загуби облог

Крушарски плаща бира и вечеря на спортен журналист - бизнесменът загуби облог

  • 20 май 2026 | 23:41
  • 9604
  • 19
Брахими: ЦСКА е голям отбор, всеки мач трябва да съм перфектен

Брахими: ЦСКА е голям отбор, всеки мач трябва да съм перфектен

  • 20 май 2026 | 23:32
  • 4577
  • 7
Янев: Нося цялата отговорност на целия клуб на плещите си, оставих да ме плюят и обиждат, мога да бъда много краен

Янев: Нося цялата отговорност на целия клуб на плещите си, оставих да ме плюят и обиждат, мога да бъда много краен

  • 20 май 2026 | 23:23
  • 42182
  • 92
Турицов: Светло бъдеще чака ЦСКА! Може би ще напусна - ще е тежко, но съм горд

Турицов: Светло бъдеще чака ЦСКА! Може би ще напусна - ще е тежко, но съм горд

  • 20 май 2026 | 23:20
  • 6267
  • 8
Мишо Александров: Много е сладко

Мишо Александров: Много е сладко

  • 20 май 2026 | 23:18
  • 3453
  • 5
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА ликува, а Локо (Пд) потъна в сълзи! Купата е "червена" след над 120-минутна драма, Лапухов - големият герой

ЦСКА ликува, а Локо (Пд) потъна в сълзи! Купата е "червена" след над 120-минутна драма, Лапухов - големият герой

  • 20 май 2026 | 22:01
  • 320302
  • 1112
Световните вицешампиони от България се справиха с Украйна в първия мач за 2026 година

Световните вицешампиони от България се справиха с Украйна в първия мач за 2026 година

  • 20 май 2026 | 23:46
  • 56442
  • 34
Янев: Нося цялата отговорност на целия клуб на плещите си, оставих да ме плюят и обиждат, мога да бъда много краен

Янев: Нося цялата отговорност на целия клуб на плещите си, оставих да ме плюят и обиждат, мога да бъда много краен

  • 20 май 2026 | 23:23
  • 42182
  • 92
Астън Вила покори Лига Европа, Унай Емери с пети триумф

Астън Вила покори Лига Европа, Унай Емери с пети триумф

  • 20 май 2026 | 23:51
  • 48904
  • 108
Всичко вече е ясно: два коварни отбора за Левски на старта в ШЛ

Всичко вече е ясно: два коварни отбора за Левски на старта в ШЛ

  • 20 май 2026 | 16:40
  • 90981
  • 150
Шампионът е детрониран! Локомотив Пловдив надви Рилски спортист в решаващия пети мач и е на финал в Sesame НБЛ

Шампионът е детрониран! Локомотив Пловдив надви Рилски спортист в решаващия пети мач и е на финал в Sesame НБЛ

  • 20 май 2026 | 21:11
  • 21285
  • 13