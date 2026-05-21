Обявиха съдиите за решаващите мачове за оцеляване в efbet Лига

Съдийската комисия към БФС обяви назначенията за мачовете от последния 37-и кръг в групата с отборите, борещи се за оставане в efbet Лига. Само една от срещите - тази между Славия и Монтана, няма значение за крайното класиране. Другите двубои ще бъдат ръководени от Радослав Гидженов, Венцислав Митрев и Драгомир Драганов.

22 май 2026 г., петък, 15:30 ч.

ПФК Славия 1913 - ПФК Монтана 1921

ГС: Кристиян Младенов Тодоров АС1: Христо Пламенов Хаджийски АС2: Красимир Атанасов Атанасов

4-ТИ: Християна Красимирова Гутева ВАР: Волен Валентинов Чинков АВАР: Любослав Бисеров Любомиров

СН: Александър Костадинов Костадинов

22 май 2026 г., петък, 18:00 ч.

ПФК Септември Сф - ФУТБОЛЕН КЛУБ ДОБРУДЖА 1919

ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Георги Йорданов Дойнов

4-ТИ: Васил Петров Минев ВАР: Никола Антонов Попов АВАР: Владимир Вълков Вълков

СН: Цветан Георгиев Георгиев

22 май 2026 г., петък, 18:00 ч.

ФУТБОЛЕН КЛУБ СПАРТАК 1918 - ФУТБОЛЕН КЛУБ ЛОКОМОТИВ СОФИЯ 1929 ЕАД

ГС: Венцислав Георгиев Митрев АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Георги Любомиров Минев

4-ТИ: Георги Петров Стоянов ВАР: Кристиян Николов Колев АВАР: Стоян Панталеев Арсов

СН: Камен Михайлов Алексиев

22 май 2026 г., петък, 18:00 ч.

ПФК Ботев Враца - ПФК Берое - Стара Загора

ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Димо Дамянов Вълчев АС2: Милен Дончев Арабаджиев

4-ТИ: Димитър Димитров Димитров ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Мартин Иванов Марков

СН: Йордан Костадинов Иванов