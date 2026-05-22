  Септември (Сф) без Галин Иванов и сина на Томаш в баража за оставане в efbet Лига

Септември (Сф) без Галин Иванов и сина на Томаш в баража за оставане в efbet Лига

Септември няма да може да разчита на Галин Иванов и Божидар Томовски в баража за оставане в efbet Лига. Двамата си изкараха директни червени картони в заключителните минути на двубоя с Добруджа, завършил наравно 1:1.

В добавеното време на срещата на два пъти се стигна до сериозно спречкване между футболистите на двата отбора, а главният съдия Радослав Гидженов изгони по двама играчи на стадиона в "Драгалевци". От домакините това бяха именно опитният Иванов и синът на Александър Томаш, докато червения цвят на картона от тима на добричлии видяха Вашко Оливейра и Антон Иванов.

Столичани държаха съдбата в ръцете си и имаха чудесна възможност да се спасят директно, но Бертран Фурие пропусна дузпа към края на мача и в крайна сметка Септември остана на 13-ата позиция. Противникът на баража ще стане ясен утре. Както е известно, за второто място във Втора лига се борят Янтра (Габрово) и Фратрия, като към този момент "ковачите" имат точка преднина пред "братлетата".

Добрата новина за "виненочервените" е, че за предстоящия важен сблъсък, след изтърпяно наказание, край тъчлинията ще се завърне старши треньорът Христо Арангелов.

Голове на таланти на Славия спуснаха завесата в "Овча купел"

