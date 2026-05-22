Дорси: Цяла година чакаме Финалната четворка

Една от звездите на Олимпиакос Тайлър Дорси изрази възхищението си от играта в защита на гръцкия гранд, който срази миналогодишния шампион Фенербахче със 79:61 и се класира за финала в Атина.

"Много впечатляващо играхме в защита. Момчетата се сбориха, а съперникът се опита да осъществи обрат. Но това е само един мач. Ние чакаме Финалната четворка цяла година и сме готови за финала", каза Дорси, който реализира 15 точки и хвана 3 борби за победата на гранда от Пирея.

Снимки: Imago