  Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Евролига
Питърс: Допуснахме само 61 точки – това е истинско постижение

  • 22 май 2026 | 20:40
Олимпиакос направи впечатляваща крачка към европейския връх, след като победи Фенербахче със 79:61 в полуфинал от Финалната четворка на Евролигата. Един от героите за гръцкия тим, Алек Питърс, посочи именно защитата като основния фактор за категоричния успех.

„Защитата зададе тона. Успяхме да направим няколко добри серии в правилните моменти и не им позволихме да се доближат в резултата. Допуснахме едва 61 точки, което в полуфинал на такова ниво е истинско постижение“, заяви Питърс след двубоя.

Мечтата е жива! Везенков и компания детронираха шампиона и са на финал в Евролигата

Крилото призна, че напрежението около залога на срещата е било осезаемо още от самото начало.

„Имаше напрежение и двата отбора го усетиха. Това е нормално за Финална четворка. Най-важното беше, че намерихме своя ритъм в хода на мача и започнахме да играем по начина, по който искахме“, коментира той.

Питърс също така разкри каква е била неговата роля в нападение.

„Моята задача беше просто да стрелям, когато съм свободен. В крайна сметка стрелбите дойдоха съвсем естествено и успяхме да се възползваме от ситуациите, които създадохме“, каза баскетболистът.

Според него отличната подготовка срещу нападението на Фенербахче също е изиграла ключова роля за крайния резултат.

„Знаехме как да се защитаваме срещу техния пик енд рол. Опитахме се да ги затворим максимално добре и да не им позволяваме лесни точки на бърза атака. Смятам, че изпълнихме плана си почти перфектно“, завърши Питърс.

Страхотна битка и преднина за Реал Мадрид в испанския сблъсък в Атина

С успеха Олимпиакос си осигури място на финала на Евролигата. Везенков и компания очакват победителя от другия полуфинален мач между съставите на Реал Мадрид и Валенсия.

Снимки: Imago

