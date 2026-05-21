Капитанът на Олимпиакос: Искам тази година да е най-успешната

Капитанът на Олимпиакос Костат Папаниколау даде мнението си за предстоящата финална четворка в Атина. Това ще е десето участие за опитното гръцко крило във финали.

„Искам тази година да бъде най-успешна. Разбира се винаги искаш следващото състезание да бъде още по-успешно, защото веднъж, когато вече си имал това чувство искаш това вълнение да се повтори отново и отново. И да дадеш тази радост на нашите фенове. И се надявам особено тази година, когато играем в нашата държава да усетим „вкуса на трофея“ отново“.

Капитанът на гръцкия тим беше попита, ако е в ситуация в която отборът му има последното владения и всичко се решава от него, дали ще подаде или ще завърши сам.

„За мен е лесно. В моята кариера не съм имал много случай в които изпълнявам последната стрелба, затова ще подам на някого, който е до мен – Саша или някой друг, по-добри опции със сигурност. Затова това е лесен отговор за мен.

Вярвам, че най-важното е да вземем трофея без значени от залата. Разбира се допълнителна мотивация е да го направи пред нашите фенове, които винаги са били зад нас. В редовния сезон, в плейофите и сега във финалната четворка.

Ако нямах желание и мотивация, сигурно нямаше да играя баскетбол. Аз имам същото желание, каквото имах и първия път. И оценявам всеки един момент. Това е нов тест за мен, да усетя моя глад. Разбира се краката ми не се движат толкова бързо, колкото преди, но ще дам всичко от себе си за мен и отбора."

Александър Везенков анализира съперниците във "Файнъл Фор"

