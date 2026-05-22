Спартак (Варна) се нуждае от задължителен успех, но ще се надява и на помощ от другите мачове

Спартак (Варна) и Локомотив (София) се изправят един срещу друг в двубой от последния 37-ми кръг на efbet Лига. Мачът на “Коритото” стартира в 18:00 часа, а главен съдия ще бъде Венцислав Митрев.

Това може би е най-важната среща за домакините, които днес ще разберат съдбата си и по-точно това ще играят през следващия сезон. Спартак трябва задължително да победи, ако иска да запази шансовете, но ще се надява и на помощ от Ботев (Враца) и Добруджа, за да има шанс да остане в елита.

Към момента “соколите” са шести в групата на изпадащите с 34 точки. Тази позиция означава директно изпадане, но варненци все още имат своите шансове за изкачване по-нагоре. Берое, който е на петата позиция, също има 34 точки, а първият тим над чертата - Септември, е с 35. Така, ако днес Спартак победи, а “заралии” и столичани паднат или завършат наравно в своите мачове, това ще означава директно спасение за “соколите”. Ако само един измежду Берое и Септември пък стъпи накриво, а Спартак вземе днешния си мач, това ще означава бараж за варненци.

Лошата новина за “соколите” е, че в състава има сериозен проблем в защита. Ангел Грънчов е аут заради наказание, а другият централен бранител Матео Петрашило е контузен. Така до Димо Кръстев в сърцето на защитата най-вероятно ще застане Мартин Георгиев, чиято оригинална позиция обаче е десен бек.

За Локомотив от своя страна днешният мач е без значение. Столичните “железничари” отдавна си гарантираха спасението и към момента са втори в групата, на три точки от първото място. Победа днес може да ги изравни с лидера в класирането, но това няма особено значение, тъй като Локо отдавна е над опасната зона. В лагера на столичани единствената въпросителна остава кой ще бъде новият старши треньор, но собственикът Веселин Стоянов обяви, че това ще стане ясно следващата седмица.

По-рано през сезона Спартак и Локомотив вече играха един срещу друг два пъти. И двата мача завършиха наравно - 2:2 във Варна и 0:0 в София.