Луис Енрике: Пеп е най-добрият в историята

  • 22 май 2026 | 05:57
Наставникът на Пари Сен Жермен Луис Енрике коментира новините за очакваното напускане на Пеп Гуардиола от Манчестър Сити.

„Не вярвам, че Пеп си тръгва. Не вярвам и не искам да вярвам, защото бих искал той да остане още дълги години“, заяви Луис Енрике.

„Когато бях селекционер на националния отбор, той ме разпитваше за тази работа. Винаги е имал желанието да стане треньор на национален тим. Не мисля, че ще поеме Италия, но и не можем да го изключим“, сподели испанският специалист.

„Бих искал да виждам Пеп на най-високо ниво още дълги години, защото той е пример за мен, той е най-добрият треньор на всички времена. Не заради броя на трофеите, а заради това, което предава, начина, по който го прави, как промени играта, как се осмелява да мести централните защитници или да прибира крайните бранители в центъра“, добави Луис Енрике в интервю за "Movistar Plus".

„Един ден той ще пусне централните защитници в атака и всички ще започнат да го копират. Много малко хора притежават такава способност. Само избрани. А в това той е номер едно“, завърши треньорът на ПСЖ.

Ливърпул стартира преговори за крило на Хофенхайм

Барселона се интересува от Кристиан Ромеро

Норвегия либерализира продажбата на алколохни напитки през нощта по време на Световното първенство

Сари избра Аталанта, Наполи се насочи към Италиано

