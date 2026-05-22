Луис Енрике: Пеп е най-добрият в историята

Наставникът на Пари Сен Жермен Луис Енрике коментира новините за очакваното напускане на Пеп Гуардиола от Манчестър Сити.
„Не вярвам, че Пеп си тръгва. Не вярвам и не искам да вярвам, защото бих искал той да остане още дълги години“, заяви Луис Енрике.
„Когато бях селекционер на националния отбор, той ме разпитваше за тази работа. Винаги е имал желанието да стане треньор на национален тим. Не мисля, че ще поеме Италия, но и не можем да го изключим“, сподели испанският специалист.
„Бих искал да виждам Пеп на най-високо ниво още дълги години, защото той е пример за мен, той е най-добрият треньор на всички времена. Не заради броя на трофеите, а заради това, което предава, начина, по който го прави, как промени играта, как се осмелява да мести централните защитници или да прибира крайните бранители в центъра“, добави Луис Енрике в интервю за "Movistar Plus".
„Един ден той ще пусне централните защитници в атака и всички ще започнат да го копират. Много малко хора притежават такава способност. Само избрани. А в това той е номер едно“, завърши треньорът на ПСЖ.