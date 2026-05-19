Верстапен стана 28-ят шампион във Формула 1 с участие в 24-часово състезание

През миналия уикенд Макс Верстапен взе участие в 24-часовата надпревара на „Нюрбургринг“, превръщайки се в 28-ят различен шампион във Формула 1, който участва в състезание, което продължава цяло денонощие.

Нидерландецът и неговите съотборниците в автомобила на Мерцедес с №3 Дани Хункадея, Жул Гунон и Лука Ауер водеха в надпреварата, но счупена полуоска четири часа преди финала ги лиши от шанса да спечелят. Така Верстапен не успя да се изравни с Ники Лауда, който продължава да е единственият световен шампион във Формула 1 с победа в „24 часа на Нюрбургринг“, спечелена през 1973 година.

Иначе в цялата историята на Формула 1 само седем световни шампиони не са се впускали в 24-часово състезание. Това са Ален Прост, Айртон Сена, Мика Хакинен, Люис Хамилтън, Кими Райконен, Себастиан Фетел и Нико Розберг. Всички останали 28, в това число и Верстапен, имат поне едно участие в някоя от четирите големи 24-часови надпревари – Льо Ман, „Спа“, „Дейтона“ и „Нюрбургринг“. Никой обаче не е стартирал и в четирите.

Джузепе Фарина, Майк Хоторн, Фил Хил, Греъм Хил, Йохен Ринд, Лауда и Фернандо Алонсо са световните шампиони във Формула 1 с поне една победа в едно от четирите големи 24-часови състезания. Алонсо е най-успешният сред тях със своите две победи в Льо Ман през 2018 и 2019 с Тойота и успеха в Дейтона през 2019 с Кадилак.

Снимки: Gettyimages