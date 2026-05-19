Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Верстапен стана 28-ят шампион във Формула 1 с участие в 24-часово състезание

Верстапен стана 28-ят шампион във Формула 1 с участие в 24-часово състезание

  • 19 май 2026 | 11:57
  • 640
  • 0
Верстапен стана 28-ят шампион във Формула 1 с участие в 24-часово състезание

През миналия уикенд Макс Верстапен взе участие в 24-часовата надпревара на „Нюрбургринг“, превръщайки се в 28-ят различен шампион във Формула 1, който участва в състезание, което продължава цяло денонощие.

Зак Браун: От „24 часа на „Нюрбургринг“ загуби Формула 1
Зак Браун: От „24 часа на „Нюрбургринг“ загуби Формула 1

Нидерландецът и неговите съотборниците в автомобила на Мерцедес с №3 Дани Хункадея, Жул Гунон и Лука Ауер водеха в надпреварата, но счупена полуоска четири часа преди финала ги лиши от шанса да спечелят. Така Верстапен не успя да се изравни с Ники Лауда, който продължава да е единственият световен шампион във Формула 1 с победа в „24 часа на Нюрбургринг“, спечелена през 1973 година.

Съотборник на Макс: Не си твърде зле в GT3 кола
Съотборник на Макс: Не си твърде зле в GT3 кола

Иначе в цялата историята на Формула 1 само седем световни шампиони не са се впускали в 24-часово състезание. Това са Ален Прост, Айртон Сена, Мика Хакинен, Люис Хамилтън, Кими Райконен, Себастиан Фетел и Нико Розберг. Всички останали 28, в това число и Верстапен, имат поне едно участие в някоя от четирите големи 24-часови надпревари – Льо Ман, „Спа“, „Дейтона“ и „Нюрбургринг“. Никой обаче не е стартирал и в четирите.

Дачия Логан – неочакваният герой на „24 часа на „Нюрбургринг“
Дачия Логан – неочакваният герой на „24 часа на „Нюрбургринг“

Джузепе Фарина, Майк Хоторн, Фил Хил, Греъм Хил, Йохен Ринд, Лауда и Фернандо Алонсо са световните шампиони във Формула 1 с поне една победа в едно от четирите големи 24-часови състезания. Алонсо е най-успешният сред тях със своите две победи в Льо Ман през 2018 и 2019 с Тойота и успеха в Дейтона през 2019 с Кадилак.

Програма на уикенда за Гран При на Канада във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Канада във Формула 1
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Баная: Бях замаян след инцидента със Зарко, може би не трябваше да рестартирам

Баная: Бях замаян след инцидента със Зарко, може би не трябваше да рестартирам

  • 19 май 2026 | 11:06
  • 524
  • 0
Как по-ранната дата и дългата зима се отразиха да подготовката за Гран При на Канада

Как по-ранната дата и дългата зима се отразиха да подготовката за Гран При на Канада

  • 19 май 2026 | 10:46
  • 632
  • 0
Дачия Логан – неочакваният герой на „24 часа на „Нюрбургринг“

Дачия Логан – неочакваният герой на „24 часа на „Нюрбургринг“

  • 19 май 2026 | 10:44
  • 1840
  • 0
Програма на уикенда за Гран При на Канада във Формула 1

Програма на уикенда за Гран При на Канада във Формула 1

  • 19 май 2026 | 10:12
  • 5658
  • 0
Изписаха от болницата Алекс Маркес и Йоан Зарко

Изписаха от болницата Алекс Маркес и Йоан Зарко

  • 19 май 2026 | 09:18
  • 1546
  • 0
Шефът на Макларън очаква оспорвана битка в Монреал

Шефът на Макларън очаква оспорвана битка в Монреал

  • 18 май 2026 | 21:05
  • 1781
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

България замина за Silesia Cup с 14 волейболисти, но без тримата най-добри

България замина за Silesia Cup с 14 волейболисти, но без тримата най-добри

  • 19 май 2026 | 11:21
  • 4267
  • 2
Локомотив (Пловдив) поиска смяна на съдията за финала

Локомотив (Пловдив) поиска смяна на съдията за финала

  • 19 май 2026 | 09:38
  • 9579
  • 47
Енцо Мареска се разбра с Манчестър Сити

Енцо Мареска се разбра с Манчестър Сити

  • 19 май 2026 | 11:16
  • 5644
  • 1
Адалберт Зафиров: Успехът във финала е от решаващо значение за бъдещето на ЦСКА

Адалберт Зафиров: Успехът във финала е от решаващо значение за бъдещето на ЦСКА

  • 19 май 2026 | 09:10
  • 7421
  • 15
Очаквайте на живо: Григор Димитров с първи мач в квалификациите на "Ролан Гарос"

Очаквайте на живо: Григор Димитров с първи мач в квалификациите на "Ролан Гарос"

  • 19 май 2026 | 11:02
  • 1779
  • 4
Сити трябва да оцелее в битката за титлата срещу мечтаещия Борнемут

Сити трябва да оцелее в битката за титлата срещу мечтаещия Борнемут

  • 19 май 2026 | 07:32
  • 7491
  • 3