Легендите не умират: Хиляди изпратиха Алекс Занарди

Хиляди се разделиха с италианската легенда в автомобилния спорт и колоезденето Алекс Занарди, който почина внезапно през миналата седмица на 59-годишна възраст и бе погребан днес в родината си. Службата бе проведена в базиликата в Падуа.

Сред по-разпознаваемите спортни личности на погребението бяха президентът на Формула 1 Стефано Доменикали, скиорът Алберто Томба, параолимпийката Беатриче Вио и други.

L'arrivo della salma di Alex Zanardi nella basilica di Santa Giustina a Padova, accolto dagli applausi. Tra i presenti il ministro dello Sport Abodi, Bebe Vio, Giovanni Malagò, Alberto Tomba e il presidente della Regione Veneto Stefani.#AlexZanardi #Zanardi #Funerali #Padova… pic.twitter.com/ZwyqWMEeWj — LaPresse (@LaPresse_news) May 5, 2026

Занарди е бивш пилот от Формула 1 и американските Индикар серии, като именно в тях през 2001 той претърпява жесток състезателен инцидент и губи двата си крака. След редица операции и години възстановяване той се завръща на пистата чрез Световния шампионат за туристически автомобили, след което става параолимпиец със задвижвано с ръце колело и печели четири златни медала.

Именно с колелото за инвалиди Занарди претърпява нов инцидент през 2020, след като се удря в камион. Той получава лицеви и черепно-мозъчни травми, а лекарите го поставят в изкуствена кома.

Днес той бе изпратен от привържениците си с надпис "Легендите не умират".