Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Легендите не умират: Хиляди изпратиха Алекс Занарди

Легендите не умират: Хиляди изпратиха Алекс Занарди

  • 5 май 2026 | 15:54
  • 1549
  • 1
Легендите не умират: Хиляди изпратиха Алекс Занарди

Хиляди се разделиха с италианската легенда в автомобилния спорт и колоезденето Алекс Занарди, който почина внезапно през миналата седмица на 59-годишна възраст и бе погребан днес в родината си. Службата бе проведена в базиликата в Падуа.

Алекс Занарди почина на 59 години
Алекс Занарди почина на 59 години

Сред по-разпознаваемите спортни личности на погребението бяха президентът на Формула 1 Стефано Доменикали, скиорът Алберто Томба, параолимпийката Беатриче Вио и други.

Занарди е бивш пилот от Формула 1 и американските Индикар серии, като именно в тях през 2001 той претърпява жесток състезателен инцидент и губи двата си крака. След редица операции и години възстановяване той се завръща на пистата чрез Световния шампионат за туристически автомобили, след което става параолимпиец със задвижвано с ръце колело и печели четири златни медала.

Именно с колелото за инвалиди Занарди претърпява нов инцидент през 2020, след като се удря в камион. Той получава лицеви и черепно-мозъчни травми, а лекарите го поставят в изкуствена кома.

Днес той бе изпратен от привържениците си с надпис "Легендите не умират".

Следвай ни:

Още от Моторни спортове

Макс Верстапен отговори на Карлос Сайнц: В средата на колоната е като в джунгла

Макс Верстапен отговори на Карлос Сайнц: В средата на колоната е като в джунгла

  • 4 май 2026 | 19:46
  • 3135
  • 5
В Мерцедес се оказаха готови за връщане към V8 моторите

В Мерцедес се оказаха готови за връщане към V8 моторите

  • 4 май 2026 | 19:15
  • 1880
  • 0
Перес коментира битката си с Алонсо в Маями

Перес коментира битката си с Алонсо в Маями

  • 4 май 2026 | 19:01
  • 1554
  • 0
Колапинто за срещата с Меси: Мечтата ми се сбъдна!

Колапинто за срещата с Меси: Мечтата ми се сбъдна!

  • 4 май 2026 | 18:14
  • 4118
  • 6
Макларън представи прототипа си за Льо Ман

Макларън представи прототипа си за Льо Ман

  • 4 май 2026 | 15:41
  • 1333
  • 0
Президентът на ФИА: Формула 1 се завръща към V8 двигатели

Президентът на ФИА: Формула 1 се завръща към V8 двигатели

  • 4 май 2026 | 15:14
  • 3073
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Край! Билетите за Левски - Лудогорец свършиха

Край! Билетите за Левски - Лудогорец свършиха

  • 5 май 2026 | 14:59
  • 9132
  • 57
Тодор Скримов и Лазар Бучков в Block Out: Очакваме ново успешно волейболно лято

Тодор Скримов и Лазар Бучков в Block Out: Очакваме ново успешно волейболно лято

  • 5 май 2026 | 14:04
  • 7623
  • 2
11-те на Берое и Монтана

11-те на Берое и Монтана

  • 5 май 2026 | 16:16
  • 1371
  • 0
Голмайсторът на Втора лига напуска ЦСКА

Голмайсторът на Втора лига напуска ЦСКА

  • 5 май 2026 | 13:25
  • 23939
  • 20
Найденов се развихри с нов съдийски анализ - черешката на тортата била на "Герена", нарече ЦСКА с име на улица

Найденов се развихри с нов съдийски анализ - черешката на тортата била на "Герена", нарече ЦСКА с име на улица

  • 5 май 2026 | 12:44
  • 23875
  • 48
Западноевропейски клубове "душат" за Веласкес, обяви британец

Западноевропейски клубове "душат" за Веласкес, обяви британец

  • 5 май 2026 | 11:52
  • 24219
  • 44