  • 22 май 2026 | 01:05
Каспер Рууд изравни рекорд на легендата Матс Виландер

Каспер Рууд затвърди впечатляващия си рекорд на турнира по тенис в Женева, когато направи забележително представяне на сервис, за да се завърне на полуфиналите. 25-годишният норвежец, който държи рекордните три титли на швейцарския турнир от сериите „ATP 250“, надви Алексей Попирин с 6:4, 6:3 и вече е на полуфинал.

Рууд загуби само три от 28-те точки зад първия си сервис, а за победата му трябваха 72 минути.

С успеха си в днешния четвъртфинал над австралиеца Попирин, Рууд подобри резултата си до 16-1 победи в Женева и се изравни с бившия номер 1 в света – легендата Матс Виландер като номер 2 по брой победи в историята на турнира. Шестият поставен ще се изправи срещу Мариано Навоне в опита си за рекордна четвърта корона в Южна Швейцария. Навоне се справи с Хауме Мунар (Испания) с 6:2, 6:2 за 50-ата си победа на ниво АТР. Аржентинецът, който спечели първата си титла от Тура в Букурещ миналия месец, сега е на петия си полуфинал, като всичките му са на клей-кортове.

Казахстанецът Александър Бублик, който преди тази седмица имаше едва три победи на клей, също е на полуфинал, след като надви с обрат Артюр Ридеркнеш (Франция) с 5:7, 6:4, 6:2.

Неговият следващ съперник е американецът Лърнър Тиен и ще се опита да стигне до втори финал през тази година след този в Хонконг. Двамата вече играха в Рим преди около 10 дни и американецът се наложи в три сета – 4:6, 6:3, 7:5. Тиен пък отстрани сънародника си Алекс Микелсен с 6:4, 3:6, 6:1.

Снимки: Imago

