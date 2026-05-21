Димитър Кисимов пропусна три сетбола и отпадна в Сърбия

Младият талант Димитър Кисимов отпадна във втория кръг на сингъл на турнир по тенис на клей в Куршумлийска баня (Сърбия) с награден фонд 15 хиляди долара.

18-годишният българин отстъпи на представителя на домакините Кристиян Юхас с 6:7(6), 6:7(1) за два часа и 23 минути на корта.

Кисимов пръв осъществи пробив в срещата, за да поведе с 4:2, но допусна брейкът веднага да бъде върнат. Впоследствие двамата спечелиха подаванията си, а първият сет се реши в тайбрек, в който българският тийнейджър имаше сетбол при преднина от 6:3 точки, но съперникът му взе пет поредни точки и поведе в общия резултат.

Във втората част нито един от двамата не успя да пробие, но в тайбрека по-опитният 24-годишен сърбин поведе с 2:1 и впоследствие спечели пет поредни точки, с което спечели двубоя.