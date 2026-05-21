Нестеров отпадна на 1/4-финал на "Чалънджър" в Червия

Националът на България за Купа „Дейвис“ Пьотр Нестеров отпадна на четвъртфиналите на сингъл на турнир по тенис на клей от сериите „Чалънджър 50“ в Червия (Италия) с награден фонд 56700 евро.

23-годишният Нестеров загуби от шестия поставен Бувайсар Гадамаури (Белгия) с 4:6, 4:6 за 100 минути.Българинът, който влезе в основната схема като "щастлив губещ" от квалификациите, започна силно и поведе с 4:1, но след това загуби седем поредни гейма, с което 280-ият в света Гадамаури взе първия сет с 6:4 и поведе с 2:0 във втория, след което запади пробива аванс до края на мача.

Така 25-годишният белгиец пласира 29 печеливши удара срещу 13 на опонента си и спечели втори пореден мач срещу него, след като двамата се срещнаха за първи път по-рано през сезона на турнир в Гърция през март.

Българският национал все пак си осигури 1620 евро и 9 точки за световната ранглиста, в която заема 386-ото място.

Те се бъдат отново съперници по-късно днес и в двубоя от четвъртфиналите на двойки, в който Нестеров и сънародникът му Антъни Генов ще срещнат Гадамаури и Ли Ту (Австралия).

БФ Тенис си осигури домакинство на пет женски турнира

