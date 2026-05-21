Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Денислава Глушкова ще играе на финала на двойки на турнир в Австрия

Денислава Глушкова ще играе на финала на двойки на турнир в Австрия

  • 21 май 2026 | 22:00
  • 398
  • 0
Денислава Глушкова ще играе на финала на двойки на турнир в Австрия

Националката на България за „Били Джийн Кинг Къп“ Денислава Глушкова се класира за финала на двойки на турнира по тенис на клей в Клагенфурт (Австрия) с награден фонд 30 хиляди долара.

22-годишната Глушкова и Мави Остеррайхер (Австрия) направиха обрат и победиха на полуфиналите четвъртите поставени Лус Ебелинг Конинг и Исис Луис ван де Брук (Нидерландия) с 1:6, 6:4, 10:8.

Глушкова и Остеррайхер изоставаха с 2:5 в шампионския тайбрек, но спечелиха осем от следващите 11 точки и спечелиха двубоя.

Денислава Глушкова отпадна на сингъл, но продължава на двойки в Клагенфурт
Денислава Глушкова отпадна на сингъл, но продължава на двойки в Клагенфурт

В спор за титлата двете ще играят утре срещу вторите поставени Ясмайн Гимбрере (Нидерландия) и Сапфо Сакелариди (Гърция).

Денислава Глушкова все още няма спечелена титла на двойки от турнири от веригата на Международната федерация ITF.

Следвай ни:

Още от Тенис

Отново лайнсмени на "Ролан Гарос" - изкупление или консерватизъм

Отново лайнсмени на "Ролан Гарос" - изкупление или консерватизъм

  • 21 май 2026 | 20:40
  • 644
  • 0
Сабаленка срещу Гоф евентуално на полуфинал на "Ролан Гарос"

Сабаленка срещу Гоф евентуално на полуфинал на "Ролан Гарос"

  • 21 май 2026 | 18:38
  • 755
  • 0
Нестеров отпадна на 1/4-финал на "Чалънджър" в Червия

Нестеров отпадна на 1/4-финал на "Чалънджър" в Червия

  • 21 май 2026 | 18:08
  • 430
  • 1
БФ Тенис си осигури домакинство на пет женски турнира

БФ Тенис си осигури домакинство на пет женски турнира

  • 21 май 2026 | 17:15
  • 823
  • 0
Димитър Кисимов пропусна три сетбола и отпадна в Сърбия

Димитър Кисимов пропусна три сетбола и отпадна в Сърбия

  • 21 май 2026 | 16:27
  • 826
  • 0
Рафаел Надал: Свикнах да живея с болката

Рафаел Надал: Свикнах да живея с болката

  • 21 май 2026 | 16:12
  • 5392
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Неподражаемият Кристиано Роналдо короняса Ал-Насър

Неподражаемият Кристиано Роналдо короняса Ал-Насър

  • 21 май 2026 | 22:56
  • 4722
  • 10
Собственикът на ЦСКА Валтер Папазки: Честита купа на България! Това е само началото

Собственикът на ЦСКА Валтер Папазки: Честита купа на България! Това е само началото

  • 21 май 2026 | 18:06
  • 21297
  • 253
Везенков пред Sportal.bg: Олимпиакос обича да печели трофеи в залата на Панатинайкос

Везенков пред Sportal.bg: Олимпиакос обича да печели трофеи в залата на Панатинайкос

  • 21 май 2026 | 19:14
  • 6554
  • 7
Теодор Христов в "Гостът на Sportal.bg": Ако мога да го нокаутирам, няма да го пазя

Теодор Христов в "Гостът на Sportal.bg": Ако мога да го нокаутирам, няма да го пазя

  • 21 май 2026 | 15:12
  • 11902
  • 2
Ясни съперниците на ЦСКА за старта в ЛЕ, във втория предварителен кръг става страшно

Ясни съперниците на ЦСКА за старта в ЛЕ, във втория предварителен кръг става страшно

  • 21 май 2026 | 12:06
  • 53900
  • 216
Цветан Соколов в Block Out: България има много талантливи играчи, с Бленджини всяка цел е възможна

Цветан Соколов в Block Out: България има много талантливи играчи, с Бленджини всяка цел е възможна

  • 21 май 2026 | 14:55
  • 12511
  • 4