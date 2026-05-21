Денислава Глушкова ще играе на финала на двойки на турнир в Австрия

Националката на България за „Били Джийн Кинг Къп“ Денислава Глушкова се класира за финала на двойки на турнира по тенис на клей в Клагенфурт (Австрия) с награден фонд 30 хиляди долара.

22-годишната Глушкова и Мави Остеррайхер (Австрия) направиха обрат и победиха на полуфиналите четвъртите поставени Лус Ебелинг Конинг и Исис Луис ван де Брук (Нидерландия) с 1:6, 6:4, 10:8.

Глушкова и Остеррайхер изоставаха с 2:5 в шампионския тайбрек, но спечелиха осем от следващите 11 точки и спечелиха двубоя.

В спор за титлата двете ще играят утре срещу вторите поставени Ясмайн Гимбрере (Нидерландия) и Сапфо Сакелариди (Гърция).

Денислава Глушкова все още няма спечелена титла на двойки от турнири от веригата на Международната федерация ITF.