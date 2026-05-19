Рууд почна с победа в Женева и се надява да спази традицията

Каспер Рууд се възстанови от загубата си на финала в Рим с победа само 48 часа по-късно на АТР 250 в Женева, където във вторник преодоля Дженсън Бруксби с 6:3, 7:5 и се класира за втория кръг.

Рууд загуби в неделя в италианската столица от Яник Синер, който стана едва вторият мъж, постигнал "кариерен златен мастърс". В силното си представяне в Женева Рууд записа 21 уинъра и допусна 12 непредизвикани грешки.

Рууд е рекордьор с три титли на този ATP 250 турнир на клей и тази седмица преследва първия си трофей за годината. №17 в ранглистата на ATP има шест победи в последните си седем мача и в следващия кръг ще играе с Адриан Манарино или Рафаел Колиньон.

„Тази серия от турнири е доста натоварена, но те са хубави турнири и ми харесва да играя тук. Обичам да играя на клей. Опитвам се да използвам сезона на клей максимално, а всеки път, когато идвам в Женева, след това постигам добър резултат на „Ролан Гарос“, така че да се надяваме, че ще продължа тази традиция“, каза двукратният финалист от „Ролан Гарос“ Рууд.

В други мачове от третия ден Алексей Попирин се пребори с френския квалификант Клеман Табюр със 7:6(2), 6:7(5), 6:4. Австралиецът ще срещне водача в схемата Тейлър Фриц във втория кръг. Фриц ще играе за първи път от турнира в Маями през март.

Осмият поставен Хауме Мунар също продължи напред, след като победи американския квалификант Нишеш Басавареди с 6:0, 6:3 само за 75 минути. С втората си победа на ниво ATP на клей през сезона испанецът си осигури мач във втория кръг срещу Франсиско Комесаня.

Снимки: Imago