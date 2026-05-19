Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Рууд почна с победа в Женева и се надява да спази традицията

Рууд почна с победа в Женева и се надява да спази традицията

  • 19 май 2026 | 20:00
  • 116
  • 0
Рууд почна с победа в Женева и се надява да спази традицията

Каспер Рууд се възстанови от загубата си на финала в Рим с победа само 48 часа по-късно на АТР 250 в Женева, където във вторник преодоля Дженсън Бруксби с 6:3, 7:5 и се класира за втория кръг.

Рууд загуби в неделя в италианската столица от Яник Синер, който стана едва вторият мъж, постигнал "кариерен златен мастърс". В силното си представяне в Женева Рууд записа 21 уинъра и допусна 12 непредизвикани грешки.

Рууд е рекордьор с три титли на този ATP 250 турнир на клей и тази седмица преследва първия си трофей за годината. №17 в ранглистата на  ATP има шест победи в последните си седем мача и в следващия кръг ще играе с Адриан Манарино или Рафаел Колиньон.

„Тази серия от турнири е доста натоварена, но те са хубави турнири и ми харесва да играя тук. Обичам да играя на клей. Опитвам се да използвам сезона на клей максимално, а всеки път, когато идвам в Женева, след това постигам добър резултат на „Ролан Гарос“, така че да се надяваме, че ще продължа тази традиция“, каза двукратният финалист от „Ролан Гарос“ Рууд.

В други мачове от третия ден Алексей Попирин се пребори с френския квалификант Клеман Табюр със 7:6(2), 6:7(5), 6:4. Австралиецът ще срещне водача в схемата Тейлър Фриц във втория кръг. Фриц ще играе за първи път от турнира в Маями през март.

Осмият поставен Хауме Мунар също продължи напред, след като победи американския квалификант Нишеш Басавареди с 6:0, 6:3 само за 75 минути. С втората си победа на ниво ATP на клей през сезона испанецът си осигури мач във втория кръг срещу Франсиско Комесаня.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Тенис

Димитър Кузманов разби испанец на "Чалънджър 75" в Истанбул

Димитър Кузманов разби испанец на "Чалънджър 75" в Истанбул

  • 19 май 2026 | 16:47
  • 491
  • 0
Няма край кошмарът за Григор Димитров през 2026-а

Няма край кошмарът за Григор Димитров през 2026-а

  • 19 май 2026 | 16:32
  • 37370
  • 103
Юлия Стаматова стартира с убедителна победа в Куршумлийска баня

Юлия Стаматова стартира с убедителна победа в Куршумлийска баня

  • 19 май 2026 | 16:09
  • 253
  • 0
Динко Динев достигна до втория кръг в Кайзери

Динко Динев достигна до втория кръг в Кайзери

  • 19 май 2026 | 16:07
  • 280
  • 0
Успешно начало за Димитър Кисимов на турнир в Сърбия

Успешно начало за Димитър Кисимов на турнир в Сърбия

  • 19 май 2026 | 14:58
  • 489
  • 0
Пьотр Нестеров се класира за втория кръг на "Чалънджър" в Италия

Пьотр Нестеров се класира за втория кръг на "Чалънджър" в Италия

  • 19 май 2026 | 13:32
  • 666
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Няма край кошмарът за Григор Димитров през 2026-а

Няма край кошмарът за Григор Димитров през 2026-а

  • 19 май 2026 | 16:32
  • 37370
  • 103
Берое плаща 8500 евро заради хвърлената бутилка - евентуален бараж без публика

Берое плаща 8500 евро заради хвърлената бутилка - евентуален бараж без публика

  • 19 май 2026 | 16:41
  • 7575
  • 8
Косич: Готови сме! Искаме да покажем манталитет на победител

Косич: Готови сме! Искаме да покажем манталитет на победител

  • 19 май 2026 | 16:30
  • 10602
  • 36
Кристиано Роналдо предвожда състава на Португалия за Мондиал 2026

Кристиано Роналдо предвожда състава на Португалия за Мондиал 2026

  • 19 май 2026 | 15:47
  • 8613
  • 11
България замина за Silesia Cup с 14 волейболисти, но без тримата най-добри

България замина за Silesia Cup с 14 волейболисти, но без тримата най-добри

  • 19 май 2026 | 11:21
  • 22234
  • 13
Енцо Мареска се разбра с Манчестър Сити

Енцо Мареска се разбра с Манчестър Сити

  • 19 май 2026 | 11:16
  • 22829
  • 21