Сабаленка срещу Гоф евентуално на полуфинал на "Ролан Гарос"

Жребият при жените за „Ролан Гарос“ 2026 беше изтеглен, а освен трофея „Сюзан Ленглен“, в Париж залогът за тенисистките е и първото място в световната ранглиста.

Световната №1 Арина Сабаленка пристигна в Града на светлините миналата седмица, за да започне похода си към първа титла от Големия шлем извън твърдите кортове. Макар че двукратната шампионка от Australian Open и US Open не може да срещне съперничката си Елена Рибакина преди финала, тя все пак има тежък жребий на клея.

Сабаленка започва срещу коварната испанка Джесика Бусас Манейро, а в четвъртия кръг може да срещне американката Айва Йович или бившата №1 Наоми Осака. Осака затрудни Сабаленка в три сета на клей по-рано този месец в Мадрид, докато Йович ще започне срещу филипинската сензация Александра Еала.

Според предварителните проекции Сабаленка може да се изправи срещу поставената под №5 Джесика Пегула на четвъртфиналите, а на полуфиналите е възможен реванш от финала на „Ролан Гарос“ 2025 срещу защитаващата титлата си Кори Гоф. Миналогодишният финал завърши с полемика, след като Сабаленка първоначално не беше склонна да отдаде заслуженото на Гоф за победата ѝ в три сета, но двете по-късно се помириха, след като водачката в схемата поднесе публични и лични извинения.

Гоф е поставена под №3 и ще започне защитата на титлата си срещу сънародничката си Тейлър Таунсенд в първия кръг. Нейна потенциална съперничка в третия кръг е намиращата се в отлична форма Анастасия Потапова, която достигна полуфиналите в Мадрид като „щастлива губеща“ и четвъртия кръг в Рим като квалификантка.

На четвъртфиналите Гоф може да срещне още една американка, тъй като очакваната ѝ съперничка е поставената под №6 Аманда Анисимова. Полуфиналистката от 2019 година обаче не е играла през целия сезон на клей заради контузия, като последният ѝ мач беше в Маями през март.

В долната половина на схемата четирикратната шампионка Ига Швьонтек може да се наложи да постигне първата си победа изобщо срещу шампионката от 2017 година Йелена Остапенко, за да стигне до втората седмица. Остапенко има перфектен баланс 6:0 срещу бившата световна №1 и може да срещне Швьонтек още в третия кръг. Потенциалният четвъртфинал на Швьонтек е срещу шампионката от Рим Елина Свитолина. Свитолина също е в серия от победи срещу Швьонтек, след като спечели последните им три срещи, включително миналата седмица на Foro Italico.

Долната четвъртина се допълва от поставената под №2 Елена Рибакина, която може да измести Сабаленка от върха на световната ранглиста в зависимост от развитието на резултатите в Париж. Действащата шампионка от Australian Open може да има труден трети кръг срещу американката Хейли Баптист, а потенциалната ѝ съперничка в четвъртия кръг е финалистката от 2024 година Жасмин Паолини.