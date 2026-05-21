Отново лайнсмени на "Ролан Гарос" - изкупление или консерватизъм

През последните години, докато все повече турнири възприеха системите за електронно отсъждане на линиите, ежегодното съобщение на Френската тенис федерация, че ще запази лайнсмените, обикновено се посрещаше с въртене на очи и често със саркастични коментари.

„Французите са си французи.“

Тази година обаче ситуацията е малко по-различна. Имаше няколко шумни оплаквания относно използването на електронното отсъждане на турнири на клей — система, която вече е задължителна за всички турнири на ATP и WTA над ниво 250, но все още е по избор за турнирите от Големия шлем. Основната точка на напрежение е липсата на процедура за обжалване, когато всемогъщата машина сгреши. А вече се видя, че машината далеч не е безпогрешна.

Камерите на електронното отсъждане грешат. Може би не толкова често, колкото хората, но все пак грешат. Може би е време да се запитаме дали френският подход — при който съдията на стола има право да слезе, да провери отпечатъка и да промени отсъждането — не е по-добър от всевластния дигитален арбитър.

Експерти и официални лица са съгласни, че системите за електронно отсъждане може да са по-малко точни на клей, отколкото на твърди кортове или дори на трева, защото горният слой от натрошена червена тухла е рохкав и гранулиран, а основата отдолу е мека. Следите, които топките оставят, са различни — като пръстови отпечатъци — и формите им не са прецизни. В резултат професионалистите играят нещо като „рулетка с Hawk-Eye“, защото решенията на камерите не могат да бъдат оспорвани, както №2 в света Елена Рибакина установи на последния турнир в Мадрид.

В ключов момент от мача ѝ в третия кръг срещу Джън Чинуен китайската тенисистка изпълни сервис, който системата отчете като ас. Рибакина се приближи до мрежата и посочи отпечатъка, който очевидно беше извън линията.

„Това не е шега“, каза тя. „Системата греши. Не докосва линията. Абсолютно грешно е.“

Рибакина покани съдията на стола Юлие Кендлие да слезе и сама да погледне. Но съдията отказа, обяснявайки, че няма право да отмени решението на компютъра.

„След като имаме електронно отсъждане — каза Кендлие на тенисистката, — това е, по което трябва да се ръководя.“

По-късно Рибакина заяви пред репортери, че асът е бил „открадната точка“ и че „няма доверие“ на технологията.

Александър Зверев се превръща в символ на играч, ограбван от точки. В Мадрид №3 в света спря да играе по време на разиграване, когато форхенд на Теранс Атман очевидно излезе зад основната линия, но сигнал не последва. Зверев разпери ръце, погледна невярващо към съдията и попита: „Как е възможно?“

Когато обжалването му пред съдията на стола получи същия отговор като това на Рибакина, германската звезда измърмори: „Тогава трябва да имате право да слезете и да видите отпечатъка, ако има такава грешка.“ Инцидентът почти повтори случилото се в мача на Зверев срещу Алехандро Давидович Фокина в предишното издание на турнира през 2025 година.

Ироничното е, че лайнсмените също невинаги са били благосклонни към Зверев.

В решаващия пети сет на финала на „Ролан Гарос“ 2024 между Зверев и Карлос Алкарас съдия на линията отсъди втори сервис на Алкарас в аут. Съдията на стола слезе и в крайна сметка отмени решението, но телевизионното повторение показа, че сервисът е бил в аут, макар и в рамките на близо тримилиметровата допустима грешка на технологията. Алкарас спечели точката, а след това и титлата.

Рибакина и Зверев не бяха единствените играчи в Мадрид, които се почувстваха ощетени от електронното отсъждане. Лучано Дардери също получи отказ от съдията да бъде проверен отпечатък по време на мача му от третия кръг, който той загуби от Франсиско Серундоло.

Подобни примери за „машината срещу човека“ започнаха да се появяват все по-често и да изнервят играчите. Любопитното е, че в началото на ерата на електронното отсъждане технологията беше въведена, за да защитава играчите от лошо съдийство. Но още тогава имаше притеснения относно точността на дигиталното съдийство и сляпото приемане на технологията. Роджър Федерер постави началото на този дебат още в ранните години на Hawk-Eye, когато многократно губеше обжалвания в периода, в който играчите имаха право на три обжалвания на сет, ако смятаха, че съдия на линията е сбъркал. Федерер, както и други, просто не можеше да повярва, че очите му са го излъгали.

Взети заедно, тези случаи подсказват, че туровете трябва да преразгледат строгите правила, които забраняват на съдиите на стола да отменят решенията на машините на турнири на клей. Имаше твърде много случаи, в които доказателствата изглеждаха безспорни.

Никой не иска напълно да изхвърли технологията. Дори Зверев, който може би има най-основателните претенции срещу електронното отсъждане, вярва в него.

„Харесвам електронното отсъждане, просто в Мадрид имаше нещо нередно със системата“, каза той в испанската столица. „Мисля, че в седмиците преди това — Монте Карло, Мюнхен и други — работеше напълно добре. Почти без грешки. Все още смятам, че това е правилната посока напред.“

Бързото навлизане на електронното отсъждане създаде и други проблеми — както големи, така и малки. Системата премахва традиционния източник на приходи от договори за облекло на съдиите на линиите — фактор, който беше важен в решението на USTA през 2000 година да има съдии, облечени от Ralph Lauren, на двата основни корта. Те нямаха реална функция, защото електронната система отсъждаше всички топки, но визуално това беше добре както за Ralph Lauren, така и за телевизията.

Освен това хора отдавна се набират да работят като съдии на линиите в аматьорски и възрастови турнири, като стимулът е, че могат постепенно да се издигат, да получават все по-големи назначения и в крайна сметка шанс да съдийстват на турнири от Големия шлем. Откъде ще идват съдиите на стола, когато сегашното поколение се оттегли?

Много фенове, които гледат „Ролан Гарос“, несъмнено ще се ядосват, че французите продължават да устояват срещу електронното отсъждане. Някои ще повторят официалната теза за хаоса в управлението на тениса. Но за други тези обсъждания над отпечатъка, с ръка на брадичката, при най-тежките решения в спорта, са чар, а не дефект. Не е нужно да си французин, за да оцениш очарованието на някои спорове около линиите на „Ролан Гарос“. Нали тенисистите вече уж трябва да бъдат и артисти?

Нужно ли е да ви напомняме, че без правото на съдията на стола да отменя отсъждания никога нямаше да видим тенис версията на прословутия „butt fumble“ от NFL? Това се случи през 2009 година, когато съдията на стола в Париж отказа да отмени отсъждане срещу чилийския скандалджия Фернандо Гонсалес по време на полуфинала му срещу Робин Сьодерлинг.

В отговор на отказа Гонсалес седна върху отпечатъка и го изтри със задните си части, оставяйки гърба на шортите си оцветен в червено до края на мача.

„Наистина не знаех какво да направя, защото показах отпечатъка“, каза по-късно Гонсалес. „И после, не знам, просто направих нещо за забавление, защото след това нямаше изход.“

Коментар на Пийт Бодо за tennis.com