Алексей Попирин отстрани водача в схемата Тейлър Фриц във втория кръг на турнира в Женева

Водачът в схемата Тейлър Фриц (САЩ) отпадна във втория кръг на турнира по тенис на клей от сериите АТP 250 в Женева (Швейцария) с награден фонд 612 620 евро. 28-годишният американец загуби от Алексей Попирин (Австралия) с 4:6, 4:6 след 84 минути игра.

Тейлър Фриц беше на корта за първи път от март, когато отпадна в четвъртия кръг на надпреварата от сериите „Мастърс“ в Маями, и изглеждаше сякаш му липсва игрова практика по време на двубоя. Австралиецът се отличи с 25 печеливши удара и беше далеч по-успешен при дългите разигравания. “Много съм щастлив. Доволен съм най-после да играя на това ниво тази година. Смятам, че всички знаят, годината е трудна за мен, така че да играя на това ниво в седмицата преди турнир от Големия шлем винаги е чудесно чувство“, каза Попирин след успеха, цитиран от уебсайта на АТP, визирайки старта на Откритото първенство на Франция в Париж в неделя.

Попирин, 61-ви в света, записа първата си победа срещу опонент от топ 10 в световната ранглиста през този сезон и 14-а в кариерата си, а на четвъртфиналите той ще играе срещу трикратния шампион Каспер Рууд (Норвегия), който елиминира Рафаел Колиньон (Белгия) със 7:6(2), 6:2 за час и половина.

Рууд изоставаше с 3:5 гейма в първия сет, а при 4:5 отрази сетбол на собствен сервис, след което върна пробива и се стигна до тайбрек. В него поставения под номер 6 норвежец дръпна с 5:1 точки и това се оказа решаващо. Във втората част Рууд пое контрола с ранен брейк, а след това реализира и още един в седмия гейм по пътя си към крайната победа.

В останалите мачове от деня до момента американецът Лърнър Тиен, поставен под номер 4, отстрани 82-рия в света Стефанос Циципас (Гърция) със 7:6(4), 7:6(2) и в четвъртфиналната фаза ще се изправи срещу победителя от мача между играещия с “уайлд кард“ ветеран и шампион в Женева през 2016 и 2017 година Стан Вавринка (Швейцария) и Алекс Микелсен (САЩ).

Мариано Навоне (Аржентина) пък елиминира третия в схемата и миналогодишен полуфиналист Камерън Нори (Великобритания) с 6:4, 6:4 и очаква мач срещу осмия поставен Хауме Мунар (Испания), който се справи с квалификанта Франсиско Комесаня (Аржентина) с 6:4, 6:4.

