БФ Тенис си осигури домакинство на пет женски турнира

Българската федерация по тенис успя да се пребори за домакинството на пет турнира за жени от веригата на Международната федерация ITF – W50. Всеки от тях ще бъде с награден фонд от 40 хиляди долара и ще носи по 50 точки за световната ранглиста на победителката.

Първият от тези турнири ще се проведе в Хасково от 14 до 21 юни. Следват надпреварите в Пазарджик (13–20 септември), Бургас (20–27 септември), Пловдив (4–11 октомври) и Стара Загора (11–18 октомври).

Основна цел при организирането на тези надпревари е да се даде шанс на българските националки и най-добрите ни тенисистки да играят мачове на високо международно ниво, да трупат ценен опит и да печелят точки за световната ранглиста при жените.

Тенис централата спечели домакинството на всички отказани турнири през този сезон при жените, като се водят преговори и за организирането на надпревари при мъжете до края на годината.

Провеждането на силни международни турнири е един от основните приоритети на БФ Тенис и за следващата година.