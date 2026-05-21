Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. БФ Тенис си осигури домакинство на пет женски турнира

БФ Тенис си осигури домакинство на пет женски турнира

  • 21 май 2026 | 17:15
  • 448
  • 0
БФ Тенис си осигури домакинство на пет женски турнира

Българската федерация по тенис успя да се пребори за домакинството на пет турнира за жени от веригата на Международната федерация ITF – W50. Всеки от тях ще бъде с награден фонд от 40 хиляди долара и ще носи по 50 точки за световната ранглиста на победителката.

Първият от тези турнири ще се проведе в Хасково от 14 до 21 юни. Следват надпреварите в Пазарджик (13–20 септември), Бургас (20–27 септември), Пловдив (4–11 октомври) и Стара Загора (11–18 октомври).

Основна цел при организирането на тези надпревари е да се даде шанс на българските националки и най-добрите ни тенисистки да играят мачове на високо международно ниво, да трупат ценен опит и да печелят точки за световната ранглиста при жените.

Тенис централата спечели домакинството на всички отказани турнири през този сезон при жените, като се водят преговори и за организирането на надпревари при мъжете до края на годината.

Провеждането на силни международни турнири е един от основните приоритети на БФ Тенис и за следващата година.

Следвай ни:

Още от Тенис

Димитър Кисимов пропусна три сетбола и отпадна в Сърбия

Димитър Кисимов пропусна три сетбола и отпадна в Сърбия

  • 21 май 2026 | 16:27
  • 510
  • 0
Рафаел Надал: Свикнах да живея с болката

Рафаел Надал: Свикнах да живея с болката

  • 21 май 2026 | 16:12
  • 4035
  • 2
Синер и Джокович са в различни половини на жребия за "Ролан Гарос"

Синер и Джокович са в различни половини на жребия за "Ролан Гарос"

  • 21 май 2026 | 15:55
  • 1990
  • 1
Сабаленка ще стартира на "Ролан Гарос" без полуфинал на клей през настоящия сезон

Сабаленка ще стартира на "Ролан Гарос" без полуфинал на клей през настоящия сезон

  • 21 май 2026 | 15:23
  • 771
  • 0
Юлия Стаматова е на 1/4-финал в Куршумлийска баня

Юлия Стаматова е на 1/4-финал в Куршумлийска баня

  • 21 май 2026 | 14:48
  • 324
  • 0
Вторият поставен спря Димитър Кузманов в Истанбул

Вторият поставен спря Димитър Кузманов в Истанбул

  • 21 май 2026 | 12:28
  • 1155
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Собственикът на ЦСКА Валтер Папазки: Честита купа на България! Това е само началото

Собственикът на ЦСКА Валтер Папазки: Честита купа на България! Това е само началото

  • 21 май 2026 | 18:06
  • 5567
  • 32
Пожар прекъсна купона на ЦСКА в столично заведение, евакуираха футболистите

Пожар прекъсна купона на ЦСКА в столично заведение, евакуираха футболистите

  • 21 май 2026 | 18:30
  • 1295
  • 0
Ясни съперниците на ЦСКА за старта в ЛЕ, във втория предварителен кръг става страшно

Ясни съперниците на ЦСКА за старта в ЛЕ, във втория предварителен кръг става страшно

  • 21 май 2026 | 12:06
  • 44707
  • 191
Теодор Христов в "Гостът на Sportal.bg": Ако мога да го нокаутирам, няма да го пазя

Теодор Христов в "Гостът на Sportal.bg": Ако мога да го нокаутирам, няма да го пазя

  • 21 май 2026 | 15:12
  • 6671
  • 2
Играч на Лудогорец стана голмайстор на Лига Европа

Играч на Лудогорец стана голмайстор на Лига Европа

  • 21 май 2026 | 11:57
  • 24561
  • 26
Цветан Соколов в Block Out: България има много талантливи играчи, с Бленджини всяка цел е възможна

Цветан Соколов в Block Out: България има много талантливи играчи, с Бленджини всяка цел е възможна

  • 21 май 2026 | 14:55
  • 8312
  • 3