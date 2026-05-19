Вавринка оцеля в Женева и влезе в историята редом до Джими Конърс

Двукратният шампион и фаворит на домакините Стан Вавринка добави още една запомняща се глава към прощалния си сезон в ATP тура на турнира в Женева. 41-годишната швейцарска звезда демонстрира смела игра по пътя към победата срещу “щастливия губещ” Раул Бранкачо с 6:2, 4:6, 7:6(5) и да стане най-възрастният играч, записал победа в ATP тура на клей от Джими Конърс през 1994 г. насам.

Вавринка, който грабна две поредни титли в Женева през 2016 и 2017 г., си осигури среща във втория кръг с Алекс Микелсен. Американецът победи на старта Себастиан Баес със 7:5, 6:3.

„Невероятно е да се завърна тук, в Женева“, каза Вавринка, който се състезава на домашния турнир за първи път от 2019 г. „Не се подмладявам, така че тези мачове не са ми лесни, но публиката ми помогна много. Искам да усетя емоцията за последен път. Щастлив съм, че имам шанс да играя още веднъж тук“, добави ветеранът.

Стефанос Циципас трябваше здраво да се потруди при дебюта си в Женева, но първата ракета на Гърция се справи в ключовите моменти срещу Джовани Мпетши Перикар. Циципас пропиля преднина от 6:2 точки в драматичен тайбрек във втория сет, но все пак успя да реализира шестия си мачбол, за да подпечата победата си с 6:4, 7:6(8). Гъркът спаси два сетбола във втория сет, преди да си осигури 15-ата победа за сезона.

“Беше много трудно психически да издържа накрая. Определено бих искал да благодаря на публиката, че беше до мен през цялото това усилие“, заяви Циципас, който участва с “уайлд кард”.

В следващия кръг Стефанос ще се изправи срещу четвъртия поставен и шампион в турнира “Следващата генерация” на АТР Лърнър Тиен, като това ще бъде първата им официална среща на корта. Бившият финалист на “Ролан Гарос” се надява да натрупа инерция преди “Големия шлем” в Париж, където стигна до шампионския мач през 2021 г.

Артур Риндеркнеш също продължава напред. Французинът, който се оттегли преди първия си мач в Рим преди две седмици, се завърна по категоричен начин с победа с 6:4, 6:1 над Тиаго Агустин Тиранте само за 76 минути.