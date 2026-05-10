Въпреки наказание Любо Руйков се пребори за място на финала на „Мизано“

Българският пилот във Формула 4 Италия Любослав Руйков се класира за финалното състезание в първия кръг от сезона на пистата „Марко Симончели“ в Мизано.

Любо ще стартира 35-и, а на полпозишън е турският пилот Алп Аксой (Према), който беше най-бърз в квалификационната група на Руйков и събра най-много точки в двете състезания преди финала. Руйков е с наказание заради изпреварване при жълт флаг, което стана вчера заради много ниска скорост на пилота пред него, който след това отказа да си заеме отново позицията, тъй като не разбра, че е минал едно място назад.

Beberapa jam yang lalu, Kimi Antonelli hadir di Misano untuk menyaksikan seri pembuka F4 Italia dan Italian GT bersama AKM Motorsport, tim yang menggunakan AMG GT3.



Selain itu, ia juga melakukan hot lap menggunakan AMG GT63 S E PERFORMANCE.

pic.twitter.com/Q6NemZd1MD — Mercedes-AMG F1 Fans Indo🇮🇩 (@MercedesAMGIndo) May 10, 2026

18-о място за Любо Руйков във втория му старт във Формула 4 Италия

Руйков, който се състезава за Трайдънт в италианската Формула 4, завърши 18-и второто си квалификационно състезание, а в първото отпадна, след като беше ударен отзад от току-що изпреварен от него пилот. Българският пилот има проблеми с колата от началото на състезателния уикенд, които тимът не успява да отстрани и той губи време в завоите, както и в зоните за спиране.

Руйков дебютира този сезон в едноместните формули и в първия кръг на Формула 4 Централна Европа завърши 12-и в генералното подреждане и първи сред дебютантите, а този уикенд стартира сезонът му във Формула 4 Италия.

Инцидент извади Любо Руйков от първия старт на „Мизано“

За първия кръг в италианската Формула 4 се явиха рекордните 48 пилоти, което наложи разделянето им на три групи след квалификациите, като всяка група участва в две квалификационни състезания и според резултатите от тях се оформя топ 36 на пилотите, които имат право да карат на финала. Тъй като Любо завърши само едното квалификационно състезание, той остана по-назад в подреждането.

Любо Руйков стартира днес битката си към челото