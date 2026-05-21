Следващата седмица ще стане ясно кой ще е новият треньор на Локо (София)

  • 21 май 2026 | 19:10
Собственикът на Локомотив (София) Веселин Стоянов обяви, че в началото на следващата седмица клубът ще вземе окончателно решение за новия старши треньор на тима. Босът на “червено-черните” заяви, че вариантите за наставник наистина са много и това затруднява избора. Пред столичните “железничари” обаче няма кой знае колко време и трябва да се действа. В петък Локо гостува на Спартак (Варна) в последен мач за сезона.

Както е известно, в момента начело на тима временно е шефът на школата Александър Георгиев. Ситуацията бе същата преди година, когато тогавашният директор на академията Ратко Достанич доизкара сезона, спасявайки Локомотив от изпадане. Сега столичани отново останаха в последната група. Заради това, че не успя да вкара тима в първата осмица Станислав Генчев подаде оставка, която първоначално не бе приета, но в крайна сметка двете страни се разделиха.

„В началото на другата седмица вече ще имаме окончателно решение кой ще бъде новия старши треньор. Защото времето ни притиска. Трябва да се изясни кога започваме подготовка, къде ще бъде лагерът, контролите. Той ще реши за напускащите, за селекцията. Много са вариантите ни за поста, но в крайна сметка трябва да изберем един“, сподели Стоянов пред „Тема Спорт“.

