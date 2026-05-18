Столично дерби между Локомотив (София) и Славия

Отборите на Локомотив (София) и Славия се изправят един срещу друг в столично дерби от 36-ия кръг на efbet Лига. Срещата ще се изиграе на стадион "Локомотив", а главен съдия ще бъде Валентин Железов.

Домакините в днешната среща заема втората позиция в групата на изпадащите с актив от 44 точки след 35 изиграни мача. Само на една зад тях се намира съставът на Славия, който е трети с 43 пункта.

Локомотив (София) влиза в мача след серия от три поредни равенства, последното от които срещу Берое. Единствената победа на "железничарите" в последните пет срещи бе срещу Добруджа в Добрич.

От друга страна, Славия показва колебливи резултати с една победа, едно равенство и три загуби в последните си пет двубоя. В последната си среща "белите" бяха надиграни от Добруджа.

