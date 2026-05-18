Попето е вариант за директор в Локо (София)

Локомотив София трябва да обяви нов старши треньор след напускането на Станислав Генчев. Опциите са Георги Донков и Захари Сираков, като първият е фаворит. И миналият сезон бе приключен с директора на академията като наставник - тогава Ратко Достанич, който после избяга в "Овча купел".

В последните дни пък в "Надежда" се заговори за идването на Ивелин Попов. Бившият национал обаче няма да се връща на терена. Той е бил спряган за директор в Локо. Попето вече обяви, че иска да се насочи към ръководен пост, а не да става треньор.

Той е опция за технически директор, като собственикът Веселин Стоянов все още не е взел решение. Попето е обсъждан и за позиция в Етър. Иначе, вариант за изпълнителен шеф на "червено-черните" е Димитър Васев.

Всички тези промени феновете на Локо очакват да бъдат официализирани в най-скоро време, за да може клубът да гони по-високи цели другия сезон.