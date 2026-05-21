Спортинг вади над 20 милиона за звездата на шампиона в Серия "Б"

Португалският гранд Спортинг (Лисабон) уреди втория си голям трансфер за новия сезон, съобщават Николо Скира и Фабрицио Романо. Става въпрос за привличането на полузащитника на Венеция Иса Думбия, за когото ще бъдат платени 20 млн. евро плюс 3 млн. под формата на лесно изпълними бонуси и още 3 млн. при изпълнението на по-трудни условия.

Младежкият национал на Италия пък ще получи дългосрочен договор за пет сезона, като досегашният му клуб ще си запази 10% от трансферните му права. 22-годишният Думбия беше с основна заслуга за титлата на Венеция в Серия "Б", като той записа 38 мача с 10 гола и 6 асистенции във всички турнири през този сезон.

🚨🦁 Issa Doumbia to Sporting, here we go! Deal verbally agreed between all parties involved and medicals to follow.



€20m fixed fee, €3m easy add-ons and €3m difficult add-ons.



🟢⚪️ Doumbia, ready to become Sporting’s second signing after Zalazar from Braga for €30m. pic.twitter.com/6ikid6qve5 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 21, 2026

По-рано Спортинг договори и транфера на 26-годишния атакуващ халф Родриго Саласар, който ще пристигне от Брага за сумата от 30 млн. евро. Уругвайският национал се отчете с 23 попадения и 8 голови паса в общо 47 срещи през настоящата кампания.

Снимки: Imago