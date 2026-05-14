Шмайхел: С Ивайло Йорданов имаме незабравими преживявания

Европейският шампион с Дания Петер Шмайхел изпрати специални поздрави на легендата на българския футбол Ивайло Йорданов. Емблематичният вратар на Манчестър Юнайтед направи това по време на среща с родния финансист Кирил Евтимов на мача между Уест Хам и Арсенал, завършил с победа за "топчиите" с 1:0.

"Искам чрез теб да поздравя моя добър български приятел Ивайло Йорданов. С него имаме незабравими преживявания и прекрасни спомени от съвместния ни период в Спортинг Лисабон", заяви Шмайхел пред нашенеца. Бургазлията пък връчи на легендарния датчанин брандирана чантичка с български сувенири.

На трибуните на стадиона Евтимов успя да се види и с други бивши звезди на "червените дяволи". Сред тях бяха непоколебимият бранител Яп Стам, бившият английски национал Оуен Харгрийвс и чешкият герой от Евро'96 Карел Поборски.

