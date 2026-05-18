Хауърд Уеб признал грешката със зачетения гол на Куня

От съдийската асоциация на Англия (PGMOL) са признали, че е била допусната грешка със зачитането на гола на Матеус Куня, с който Манчестър Юнайтед поведе с 2:1 на Нотингам Форест във вчерашния двубой на "Олд Трафорд". Преди попадението Брайън Мбемо явно игра с ръка и ВАР привика главния съдия Майкъл Солсбъри да види повторение на ситуацията. Той обаче в крайна сметка призна гола, като обясни, че играта с ръка е била неволна. След двубоя мениджърът на Форест Витор Перейра изрази мнението, че тази грешка се е оказала решаваща за загубата на неговия отбор с 2:3, и призова за среща, на която официалните лица да обяснят критериите си при отсъжданията на казусите, възникнали след играта с ръка.

Перейра: Мисля, че е крайно време за среща, на която от Премиър лийг да обяснят кога играта с ръка е нарушение
Според "Скай спортс" шефът на съдиите Хауърд Уеб се е свързал с двата клуба, като е признал, че преценката на Солсбъри е била грешна.

Гари Невил определи решението като "шокиращо" още по време на самия мач.

"Честно казано, това е абсурдно. ВАР беше ясен: футболистът е играл с ръка. Той го гледа три минути, а главният съдия го гледа още една минута след това. Не мога да повярвам. Никой, който е гледал този мач, или който играе или гледа футбол, не може да си помисли, че този гол трябваше да бъде признат. Очевидно е, че трябваше да се отмени. Мбемо почти заклещи топката под мишницата си", коментира Невил.

Снимки: Gettyimages

