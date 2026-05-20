Топрак Разгатлиоглу каза коя е неговата най-голяма слабост в MotoGP

Трикратният шампион в Световния супербайк шампионат (WSBK) Топрак Разгатлиоглу разкри коя е неговата най-голяма слабост от началото на дебютния му сезон в MotoGP с Прамак Ямаха.

В първите шест кръга за годината турчинът влезе два пъти в точките, след като финишира 15-ти в САЩ, след което добави едно 13-то място в Льо Ман. И докато в състезанията темпото на Разгатлиоглу е съизмеримо с това на водещите пилоти на Ямаха, в квалификациите ситуацията е по-различна и нещата за турчина са по-трудни.

Prima Pramac Yamaha MotoGP returned to work in Barcelona for an important post-race testing day focused on aerodynamics and chassis development before changing weather conditions interrupted the programme.



След края на официалния тест в Барселона в понеделник Ел Турко говори пред медиите и обясни, че изоставането му в една обиколка се дължи на факта, че с меките гуми той все още кара като в Супербайк. Там поддържането на по-висока скорост в средата на завоите не е от толкова критично значение, колко е в MotoGP, където ускорението трябва да е много по-плавно.

„Доволен съм, защото напреднах доста, особено със средно твърдата гума. Направихме наистина голяма стъпка, най-вече на влизане в завоите. Усещам, че моторът завива по-добре. Ускорението също е по-добро, защото завивам по-добре и успявам да ускоря по-рано.



„Много е добре и успявам да постигна постоянни времена. Но, когато сложих меката гума в търсенето на по-добра обиколка, аз записвах същото време. Големият проблем с меката гума е допълнителното сцепление и „натискането“. Но не успявам да запазя скоростта в завоя, както го правя със средно твърдата гума. Защото аз проверих данните на Фабио (Куартараро). С меките гуми той е по-бърз в завоите.



„Говорих с шефа на моя екип Алберто Джирибола и той потвърди това, че когато сложа меката гума, аз автоматично се връщам към стила ми на пилотиране от Супербайк. Винаги търся сцеплението на излизане от завоя, защото с гумата Мишлен трябва да поддържаш по-висока скорост в завоите и да ускоряваш по-плавно. Но аз карам по обратния начин, завивам, изправям мотора и отварям дросела в търсенето на по-добре ускорение.



„Трябва да променя стила ми на пилотиране с меката гума, защото квалификацията е много важна. Ако направиш добра обиколка, стартираш по-напред и успяваш да останеш с водещата група. Но, когато стартираш по-назад, е трудно да стигнеш до челото.



„Доволен съм от гумата на Мишлен, защото съм близо до другите пилоти на Ямаха. Но трябва да подобря представянето ми с меката гума, защото квалификацията е много важна. Понякога аз забравям да поддържам скоростта в завоите с меката гума.



„Надявам се да продължа с това представяне и на „Муджело“. Там скоростта в завоите е от ключово значение и няма много зони за спиране. Фабио винаги е много силен там. Още от първата сесия трябва да започна да карам зад него“, обясни Разгатлиоглу.

Снимки: Gettyimages