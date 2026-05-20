Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Топрак Разгатлиоглу каза коя е неговата най-голяма слабост в MotoGP

Топрак Разгатлиоглу каза коя е неговата най-голяма слабост в MotoGP

  • 20 май 2026 | 15:33
  • 301
  • 0

Трикратният шампион в Световния супербайк шампионат (WSBK) Топрак Разгатлиоглу разкри коя е неговата най-голяма слабост от началото на дебютния му сезон в MotoGP с Прамак Ямаха.

В първите шест кръга за годината турчинът влезе два пъти в точките, след като финишира 15-ти в САЩ, след което добави едно 13-то място в Льо Ман. И докато в състезанията темпото на Разгатлиоглу е съизмеримо с това на водещите пилоти на Ямаха, в квалификациите ситуацията е по-различна и нещата за турчина са по-трудни.

След края на официалния тест в Барселона в понеделник Ел Турко говори пред медиите и обясни, че изоставането му в една обиколка се дължи на факта, че с меките гуми той все още кара като в Супербайк. Там поддържането на по-висока скорост в средата на завоите не е от толкова критично значение, колко е в MotoGP, където ускорението трябва да е много по-плавно.

Педро Акоста над всички в последния официален тест за 1000-кубиковата ера в MotoGP
Педро Акоста над всички в последния официален тест за 1000-кубиковата ера в MotoGP

„Доволен съм, защото напреднах доста, особено със средно твърдата гума. Направихме наистина голяма стъпка, най-вече на влизане в завоите. Усещам, че моторът завива по-добре. Ускорението също е по-добро, защото завивам по-добре и успявам да ускоря по-рано.

„Много е добре и успявам да постигна постоянни времена. Но, когато сложих меката гума в търсенето на по-добра обиколка, аз записвах същото време. Големият проблем с меката гума е допълнителното сцепление и „натискането“. Но не успявам да запазя скоростта в завоя, както го правя със средно твърдата гума. Защото аз проверих данните на Фабио (Куартараро). С меките гуми той е по-бърз в завоите.

„Говорих с шефа на моя екип Алберто Джирибола и той потвърди това, че когато сложа меката гума, аз автоматично се връщам към стила ми на пилотиране от Супербайк. Винаги търся сцеплението на излизане от завоя, защото с гумата Мишлен трябва да поддържаш по-висока скорост в завоите и да ускоряваш по-плавно. Но аз карам по обратния начин, завивам, изправям мотора и отварям дросела в търсенето на по-добре ускорение.

„Трябва да променя стила ми на пилотиране с меката гума, защото квалификацията е много важна. Ако направиш добра обиколка, стартираш по-напред и успяваш да останеш с водещата група. Но, когато стартираш по-назад, е трудно да стигнеш до челото.

„Доволен съм от гумата на Мишлен, защото съм близо до другите пилоти на Ямаха. Но трябва да подобря представянето ми с меката гума, защото квалификацията е много важна. Понякога аз забравям да поддържам скоростта в завоите с меката гума.

„Надявам се да продължа с това представяне и на „Муджело“. Там скоростта в завоите е от ключово значение и няма много зони за спиране. Фабио винаги е много силен там. Още от първата сесия трябва да започна да карам зад него“, обясни Разгатлиоглу.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Хамилтън призна, че се чувства отлично след смяната на състезателния му инженер

Хамилтън призна, че се чувства отлично след смяната на състезателния му инженер

  • 20 май 2026 | 10:56
  • 1714
  • 3
Във Ферари възроптаха срещу промените, които заличиха тяхното голямо предимство

Във Ферари възроптаха срещу промените, които заличиха тяхното голямо предимство

  • 20 май 2026 | 10:32
  • 7046
  • 2
Програма на уикенда за Гран При на Канада във Формула 1

Програма на уикенда за Гран При на Канада във Формула 1

  • 20 май 2026 | 08:45
  • 8753
  • 0
Ауди: Знаем къде изоставаме най-много от лидерите, имаме план за развитие

Ауди: Знаем къде изоставаме най-много от лидерите, имаме план за развитие

  • 19 май 2026 | 17:23
  • 1144
  • 0
Нови победи в Европа за Дани Цанков

Нови победи в Европа за Дани Цанков

  • 19 май 2026 | 16:09
  • 504
  • 0
От MotoGP защитиха решението си да има два рестарта в Каталуния

От MotoGP защитиха решението си да има два рестарта в Каталуния

  • 19 май 2026 | 16:05
  • 1018
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Официално: Георги Костадинов е новият спортен директор на Левски

Официално: Георги Костадинов е новият спортен директор на Левски

  • 20 май 2026 | 14:34
  • 14170
  • 39
Шест години по-късно: Локо (Пловдив) и ЦСКА отново един срещу друг в битка за Купата на България

Шест години по-късно: Локо (Пловдив) и ЦСКА отново един срещу друг в битка за Купата на България

  • 20 май 2026 | 07:00
  • 28719
  • 262
Време е да бъде определен новият крал на Лига Европа

Време е да бъде определен новият крал на Лига Европа

  • 20 май 2026 | 07:25
  • 13512
  • 5
10-те числа, които определиха шампионската титла на Арсенал

10-те числа, които определиха шампионската титла на Арсенал

  • 20 май 2026 | 00:55
  • 20578
  • 20
Лудогорец се насочва към испански специалист

Лудогорец се насочва към испански специалист

  • 20 май 2026 | 08:06
  • 29389
  • 60
Ето как в Арсенал дочакаха звездния миг

Ето как в Арсенал дочакаха звездния миг

  • 20 май 2026 | 09:35
  • 13015
  • 25