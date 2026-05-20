От Макларън потвърдиха втората порция с подобрения за MCL40

От отбора на Макларън потвърдиха, че ще въведат втората порция с подобрения за MCL40 в хода на предстоящата този уикенд Гран При на Канада в Монреал.

Действащите двукратни световни шампиони при конструкторите направиха първите промени по колата си в Маями в началото на месеца. Те бяха фокусирани около предното крило, въздушните кутии и пода. Сега ще има още подобрения по пода и предното крило, а освен това ще има промени и по шасито, ореола, въздухозаборника над главата на пилота и задното крило. Очакванията са то да получи въртящ се подвижен елемент, какъв се използва от Ферари и Ред Бул.

Hey what's that in the distance? Is it a race week? 😝#McLarenF1 | #CanadianGP 🇨🇦 pic.twitter.com/agsZSDUP2I — McLaren Mastercard Formula 1 Team (@McLarenF1) May 18, 2026

„Както казахме още в началото на годината, Маями беше първата стъпка от нашия план да подобрим представянето на MCL40. Това ще продължи този уикенд в Монреал с нови компоненти, които засягат пода, шасито, предното и задното крило, ореола и въздушната кутия над глава на пилота“, се казва в изявлението на Макларън.

Подобренията в Маями позволи на екипа от Уокинг да запише най-силния си уикенд от началото на сезона, след като Ландо Норис и Оскар Пиастри спечели двойна победа в спринта и завършиха втори и трети в състезанието зад Андреа Кими Антонели. Така Макларън се доближи на 16 точки от Ферари в спора за второто място в конструкторския шампионат, в който начело със 180 точки продължава да е Мерцедес, като Сребърните стрели водят с 86 пункта пред Макларън.

