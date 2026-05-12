Съдът окончателно върна лиценза на БФАС

Върховният административен съд (ВАС) върна вчера лиценза на Българската федерация по автомобилен спорт (БФАС), след като отмени заповедта на бившия служебен министър на спорта Георги Глушков, с която той отне безсрочния лиценз на БФАС. Федерацията обжалва решението на Глушков, но Административен съд София-град отхвърли жалбата, а сега ВАС отменя и неговото решение. Решението (№5045) на ВАС е окончателно, определи съдебният състав от седмо отделение на ВАС с председател Таня Вачева.
До решението на ВАС се стигна след касационна жалба на БФАС, срещу която се обявиха от Автомобилна федерация на България (АФБ) и прокуратурата - те твърдяха, че касационната жалба е неоснователна, но ВАС реши, че разглеждана по същество жалбата е основателна.
Развръзката по казуса с лиценза на БФАС идва, след като ВАС реши, че административният акт, с който е отнет лицензът е незаконосъобразен, въпреки установените нарушения при проверката, след която министър Глушков отне лиценза на БФАС. БФАС не е била уведомена за започналото административно производство от министерството на Глушков , също така твърденията за представяне на неверни данни относно спортните обекти не са би доказани.
Тепърва предстои да разберем как ще се отрази това решение на ВАС на сезона в българския автомобилен спорт и кога министерството на спорта ще възстанови лиценза на БФАС, макар и това да е само формален акт. Решението на ВАС беше публикувано вчера.
С пълното решение на ВАС може да се запознаете тук.
В деня, в който излезе решението на ВАС, в Sportal Motorsport гостува председателят на рали комисията на АФБ Пламен Иванов, с когото си говорихме за рали календара на федерацията и предстоящите стартове, включително и рали "България" - сега предстои да разберем каква ще е и тяхната съдба.