Съдът окончателно върна лиценза на БФАС

  • 12 май 2026 | 10:35
Върховният административен съд (ВАС) върна вчера лиценза на Българската федерация по автомобилен спорт (БФАС), след като отмени заповедта на бившия служебен министър на спорта Георги Глушков, с която той отне безсрочния лиценз на БФАС. Федерацията обжалва решението на Глушков, но Административен съд София-град отхвърли жалбата, а сега ВАС отменя и неговото решение. Решението (№5045) на ВАС е окончателно, определи съдебният състав от седмо отделение на ВАС с председател Таня Вачева.

До решението на ВАС се стигна след касационна жалба на БФАС, срещу която се обявиха от Автомобилна федерация на България (АФБ) и прокуратурата - те твърдяха, че касационната жалба е неоснователна, но ВАС реши, че разглеждана по същество жалбата е основателна.

Развръзката по казуса с лиценза на БФАС идва, след като ВАС реши, че административният акт, с който е отнет лицензът е незаконосъобразен, въпреки установените нарушения при проверката, след която министър Глушков отне лиценза на БФАС. БФАС не е била уведомена за започналото административно производство от министерството на Глушков , също така твърденията за представяне на неверни данни относно спортните обекти не са би доказани.

Тепърва предстои да разберем как ще се отрази това решение на ВАС на сезона в българския автомобилен спорт и кога министерството на спорта ще възстанови лиценза на БФАС, макар и това да е само формален акт. Решението на ВАС беше публикувано вчера.

С пълното решение на ВАС може да се запознаете тук.

В деня, в който излезе решението на ВАС, в Sportal Motorsport гостува председателят на рали комисията на АФБ Пламен Иванов, с когото си говорихме за рали календара на федерацията и предстоящите стартове, включително и рали "България" - сега предстои да разберем каква ще е и тяхната съдба.

