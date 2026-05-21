Любо Минчев: България ще разчита на още двама американци

За мъжкия национален тим на България по баскетбол предстои домакинство срещу Норвегия на 5 юли в последна среща от група В на предварителните квалификации за Евробаскет 2029. До момента българите имат две победи и една загуби, като оглавяват класирането.

Продажбата на билети за срещата в Норвегия, която ще се състои в "Арена Ботевград" ще бъдат пуснати в продажба още утре.

Старши треньорът на държавния тим при мъжете Любомир Минчев каза, че се надява целите да бъдат постигнати.

"Това не зависи само от предстоящия мач. За мен има няколко важни неща. Първо, състезателите да са здрави и на 5 юли всички да бъдат в добра форма. Второто е да направим един добър тренировъчен процес, а третото е - да изиграем добър мач и залата да се напълни", заяви Минчев.

“По принцип сме в процес на натурализация на двама играчи. За единия вече е задействана. Той е Моджи Гебсън. Състезател в момента на Любляна. С него още през декември месец говорих с него. Има желание. Доста сериозен играч. Принудени сме да го направим, защото имаме нужда от такива играчи в най-важните срещи, а не винаги клубовете пускат тези, които имаме в наличност като Дий Бост”, заяви Любо Минчев.

“Много е трудно да освобождават Александър Везенков и Коди Милър Макинтайър за мачовете на националния отбор. С Цървена звезда не можем да се разберем. това води до голям проблем Така че на практика аз съм се отказал от Макинтайър”, добави Любо Минчев.

“Вторият играч, който искаме да вземем се казва Коби Уилямс. Той сега ще си подготви документите през лятото. Това са и двамата играчи, които ние готвим за националния отбор”, допълни селекционерът на България.

Снимки: Борислав Трошев