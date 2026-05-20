Асен Николов след голямата победа: Ще спечелим финала с Балкан

Старши треньорът на Локомотив Пловдив Асен Николов вярва, че воденият от него тим има силите да триумфира с шампионската титла на България. Локомотив победи с 92:87 Рилски спортист в Самоков тази вечер, за да детронира шампионите с 3-2 победи след изоставане от 0-2 в полуфиналната плейофна серия между двата тима.

“Преди да говоря за серията, искам да отдам нужния респект на Рилски спортист, защото като лидер в редовния сезон заедно с Балкан и Черно море, ни теглиха нас да се развиваме чисто игрово, за да можем да се конкурираме с тях. Дори мога да кажа, че след първите два мача ние се учихме от играчи като Арнет, Чавдар Костов, Янев и Карамфилов как да играем в тия мачове. Давал съм ги за пример преди мачовете в Пловдив, така че респект за отбора на Рилски спортист.

Най-голямото ни предимство беше, че ние вярвахме, че ще спечелим тоя мач. В дните преди мача им казах на момчетата, без да звучи самоуверено, че чисто баскетболно играем по-добър баскетбол и не трябва нищо друго да правим освен да се борим в защита и да си играем нашия стил на игра.

В третата част Рилски спортист започнаха добре, те бяха притиснати и трябваше да реагират, на таймаута им казах на моите играчи да се успокоим, тъй като това е мач на серии и ние трябва да останем спокойни, а не да изпадаме в паника. Никой не е казал, че ще бъде лесно. Едва ли сме си мислели, че ще дойдем и ще бием с разлика, че така ще си тече мачът през цялото време. Трябваше да останем спокойни и фокусирани и да си чакаме нашите моменти”, сподели наставникът на пловдивчани.

Той коментира със солидна доза увереност шансовете какви са шансовете на Локомотив на финала срещу Балкан.

“Ние ще спечелим тоя финал. Отсега го казвам - ние този финал ще го спечелим. Преди мача казах на момчетата в съблекалнята - този мач го спечелете вие и ме закарайте на финал, а аз ще ви направя шампиони. Вярваме, че ще го направим. Този отбор, след като постигна тези неща, той може да постигне всичко”, завърши Николов.