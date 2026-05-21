Александър Везенков анализира съперниците във "Файнъл Фор"

Баскетболистите на Олимпиакос имат голям шанс да спечелят Евролигата за първи път от 2013 година. Отборът на Йоргос Барцокас играе на "Файнъл Фор" в Атина, а голямата звезда Саша Везенков, който спечели приза за "Най-полезен играч" в турнира, анализира всеки тим, стигнал до финалната четворка.

В петък Олимпиакос среща състава на Фенербахче.

"Фенербахче беше най-добрият отбор в турнира в продължение на 6-8 месеца. Но загубиха двама ключови играчи и се видя как това се отрази на химията в отбора, а някоя друга загуба можеше да ги остави извън топ 4. Въпреки това те играят много солидно и дисциплинирано. Треньорът им Шарунас Ясикевичус е много добър тактик, взема правилни решения и дава повече свобода на играчите", коментира Везенков.

Другият полуфинал ще бъде изцяло испански между Реал Мадрид и Валенсия.

"Реал беше в серия, за която мнозина очакваха да бъде много по-оспорвана, но дори без Валтер Таварес мадричани успяха сравнително лесно да спечелят. Това е отбор, който си тежи на мястото, има опит и играчи с характер, заради което винаги е опасен съперник", анализира Везенков.

"Какво да кажем за Валенсия? Който каже, че е очаквал да стигнат толкова далеч — лъже. С играчи, които познаваха само тези, които следят баскетбола. Говорихме в един момент, че са нови и ще паднат — не паднаха. Губеха с 0-2 и накрая успяха. И не успяха като Реал някога, с късмет или с луди завършеци. Успяха изключително с баскетбол. Голям респект за тях, защото и те самите вярват, че има още две крачки, така че защо да не успеят? Всеки отбор има своето ДНК, своята философия и мисля, че ни очаква много красив "Файнъл Фор", завърши Везенков.