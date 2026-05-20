Шак измисли нов прякор на Уембаняма

Шакил О'Нийл измисли интересен нов прякор на Виктор Уембаняма след историческия мач на французина от първия двубой от финалите на Западната конференция на НБА, в който центърът завърши с 41 точки и 24 борби за победата на Сан Антонио Спърс срещу Оклахома Сити Тъндър със 122:115 след две продължения.

Непосредствено след мача, Шак измисли нов прякор за младата суперзвезда. "Не гледахме Виктор Уембаняма! Американското му име вече е Тим Робинсън. Игра като Тим Дънкан и Дейвид Робинсън", каза Шак.

"Извънземното" стана едва вторият играч в историята на НБА, наред с Уилт Чембърлейн, който отбелязва поне 40 точки и 20 борби в дебюта си във финалите на конференцията.

Звездата на Сан Антонио Спърс се присъедини към Дейвид Робинсън като единствените играчи в историята на тексаския тим, които са отбелязали поне 40 точки и 20 борби в плейофен мач. Робинсън регистрира това постижение през 1996 г.

Гошо Методиев

Снимки: Gettyimages