Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Очаквайте в 14:00 Цветан Соколов е гост в Block Out
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Националите с нова екипировка за около 70 000 евро

Националите с нова екипировка за около 70 000 евро

  • 21 май 2026 | 12:38
  • 1351
  • 1

Днес в Hyatt Regency Sofia се проведе събитие на Българската федерация по баскетбол. На срещата с медии и партньори присъстваха президентът на БФБ Георги Глушков, старши треньорите на националните отбори жени и мъже – Таня Гатева и Любомир Минчев, капитаните на двата отбора – Борислава Христова и Павлин Иванов. За първи път беше представен и новият директор на националните отбори – Николай Рашков, който заема длъжността от няколко седмици. Именно той обяви новото ключово партньорство на федерацията с екипировката на GSA. На събитието беше и Божидар Аврамов, представител на марката за България, който сподели, че инвестицията до момента е за над 75 000 евро.

„Щастлив съм, че в нашия екип се включват нови хора, млади и необременени, които споделят нашата страст и любов към играта и са готови да работят за каузата баскетбол“, каза Георги Глушков.

18 Пресконференция на БФБ и GSA

Старши треньорът на женския национален отбор, Таня Гатева сподели, че на отбора предстои лагер в Самоков и след това турнир в Гърция. „Искам да ви уверя, че сме силни и ще дадем всичко от себе си да класираме България на Европейското“.

18 Пресконференция на БФБ и GSA

Любомир Минчев, старши треньор на мъжкия национален отбор сподели, че предстои много важен мач на България на 5 юли и призова феновете на напълнят залата, а капитанът на националите Павлин Иванов допълни „Вярвам, че с добра подготовка и сериозно отношение този мач ще можем да го вземем, лесно“.

Николай Рашков е новият директор на националните отбори за мъже и жени
Николай Рашков е новият директор на националните отбори за мъже и жени

Николай Рашков, директор на националните отбори разказа, че новата му роля е с цел да се подобрят условията на работа на целия щаб и на националните отбори. „Ценя символите на България. Изпитвам уважение както към състезателите, така и към целия отбор. Ще се радвам с моя екип да можем да дадем качествена промяна. Днес можем да обявим и първото ни ключово партньорство с GSA. Това е екипировката на отбори като Олимпиакос и Везенков, Анадолу Ефес, Жалгирис, ПАОК, гръцкия национален отбор и др.

Божидар Аврамов, представител на GSA за България благодари на федерацията че избира да работи с марката. „Изработили сме няколко цветови гами – белия, червения и третия алтернативен цвят зелено. Идеята е България да изпъква на гърдите на всеки един играч. Материята която използваме е високо технологична и дава по-голям комфорт на всеки състезател. 100% органичен полиестер“, разказва Аврамов.

18 Пресконференция на БФБ и GSA

„За нас е чест да работим с такава компания. Нещото което прави отбор силен е семейството. Мисля, че GSA ще донесат това в националните отбори. Ще ни даде комфорт и свобода“, сподели Борислава Христова, капитан на женския национален отбор, а Павлин Иванов, капитан на мъжкия национален отбор завърши с думите „Благодаря на Федерацията че ще имаме добра екипировка. Сигурен съм, че са избрали най-добрите модели за нас“.

18 Пресконференция на БФБ и GSA

На всички домакински мачове на България ще има възможност феновете да си закупят от артикулите на GSA.

Следвай ни:

Снимки: Борислав Трошев

Още от Баскетбол

Александър Везенков анализира съперниците във "Файнъл Фор"

Александър Везенков анализира съперниците във "Файнъл Фор"

  • 21 май 2026 | 10:39
  • 1962
  • 0
Оклахома изравни серията със Сан Антонио, но загуби Джейлън Уилямс

Оклахома изравни серията със Сан Антонио, но загуби Джейлън Уилямс

  • 21 май 2026 | 07:05
  • 4232
  • 2
Асен Николов след голямата победа: Ще спечелим финала с Балкан

Асен Николов след голямата победа: Ще спечелим финала с Балкан

  • 20 май 2026 | 22:15
  • 1530
  • 11
Любомир Киров: Аз съм главният виновник за некласирането ни на финала

Любомир Киров: Аз съм главният виновник за некласирането ни на финала

  • 20 май 2026 | 21:45
  • 2039
  • 3
Шампионът е детрониран! Локомотив Пловдив надви Рилски спортист в решаващия пети мач и е на финал в Sesame НБЛ

Шампионът е детрониран! Локомотив Пловдив надви Рилски спортист в решаващия пети мач и е на финал в Sesame НБЛ

  • 20 май 2026 | 21:11
  • 22620
  • 16
Шак измисли нов прякор на Уембаняма

Шак измисли нов прякор на Уембаняма

  • 20 май 2026 | 18:00
  • 2836
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Ясни съперниците на ЦСКА за старта в ЛЕ, във втория предварителен кръг става страшно

Ясни съперниците на ЦСКА за старта в ЛЕ, във втория предварителен кръг става страшно

  • 21 май 2026 | 12:06
  • 21674
  • 51
Играч на Лудогорец стана голмайстор на Лига Европа

Играч на Лудогорец стана голмайстор на Лига Европа

  • 21 май 2026 | 11:57
  • 11439
  • 9
Иван Марков в "Гостът на Sportal.bg": Гоня участие на Олимпийските игри в LA 2028

Иван Марков в "Гостът на Sportal.bg": Гоня участие на Олимпийските игри в LA 2028

  • 21 май 2026 | 10:07
  • 5021
  • 0
Цветан Соколов е гост в Block Out

Цветан Соколов е гост в Block Out

  • 21 май 2026 | 13:37
  • 1199
  • 2
След две десетилетия: Левски и ЦСКА отново триумфират заедно

След две десетилетия: Левски и ЦСКА отново триумфират заедно

  • 21 май 2026 | 01:29
  • 13437
  • 52
ЦСКА ликува, а Локо (Пд) потъна в сълзи! Купата е "червена" след над 120-минутна драма, Лапухов - големият герой

ЦСКА ликува, а Локо (Пд) потъна в сълзи! Купата е "червена" след над 120-минутна драма, Лапухов - големият герой

  • 20 май 2026 | 22:01
  • 328592
  • 1150