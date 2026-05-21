Националите с нова екипировка за около 70 000 евро

Днес в Hyatt Regency Sofia се проведе събитие на Българската федерация по баскетбол. На срещата с медии и партньори присъстваха президентът на БФБ Георги Глушков, старши треньорите на националните отбори жени и мъже – Таня Гатева и Любомир Минчев, капитаните на двата отбора – Борислава Христова и Павлин Иванов. За първи път беше представен и новият директор на националните отбори – Николай Рашков, който заема длъжността от няколко седмици. Именно той обяви новото ключово партньорство на федерацията с екипировката на GSA. На събитието беше и Божидар Аврамов, представител на марката за България, който сподели, че инвестицията до момента е за над 75 000 евро.

„Щастлив съм, че в нашия екип се включват нови хора, млади и необременени, които споделят нашата страст и любов към играта и са готови да работят за каузата баскетбол“, каза Георги Глушков.

Старши треньорът на женския национален отбор, Таня Гатева сподели, че на отбора предстои лагер в Самоков и след това турнир в Гърция. „Искам да ви уверя, че сме силни и ще дадем всичко от себе си да класираме България на Европейското“.

Любомир Минчев, старши треньор на мъжкия национален отбор сподели, че предстои много важен мач на България на 5 юли и призова феновете на напълнят залата, а капитанът на националите Павлин Иванов допълни „Вярвам, че с добра подготовка и сериозно отношение този мач ще можем да го вземем, лесно“.

Николай Рашков е новият директор на националните отбори за мъже и жени

Николай Рашков, директор на националните отбори разказа, че новата му роля е с цел да се подобрят условията на работа на целия щаб и на националните отбори. „Ценя символите на България. Изпитвам уважение както към състезателите, така и към целия отбор. Ще се радвам с моя екип да можем да дадем качествена промяна. Днес можем да обявим и първото ни ключово партньорство с GSA. Това е екипировката на отбори като Олимпиакос и Везенков, Анадолу Ефес, Жалгирис, ПАОК, гръцкия национален отбор и др.

Божидар Аврамов, представител на GSA за България благодари на федерацията че избира да работи с марката. „Изработили сме няколко цветови гами – белия, червения и третия алтернативен цвят зелено. Идеята е България да изпъква на гърдите на всеки един играч. Материята която използваме е високо технологична и дава по-голям комфорт на всеки състезател. 100% органичен полиестер“, разказва Аврамов.

„За нас е чест да работим с такава компания. Нещото което прави отбор силен е семейството. Мисля, че GSA ще донесат това в националните отбори. Ще ни даде комфорт и свобода“, сподели Борислава Христова, капитан на женския национален отбор, а Павлин Иванов, капитан на мъжкия национален отбор завърши с думите „Благодаря на Федерацията че ще имаме добра екипировка. Сигурен съм, че са избрали най-добрите модели за нас“.

На всички домакински мачове на България ще има възможност феновете да си закупят от артикулите на GSA.

Снимки: Борислав Трошев