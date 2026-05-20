Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

ЦСКА е новият носител на Купата на България след огромна драма и дузпи с Локомотив (Пловдив)
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Любомир Киров: Аз съм главният виновник за некласирането ни на финала

Любомир Киров: Аз съм главният виновник за некласирането ни на финала

  • 20 май 2026 | 21:45
  • 533
  • 1

Старши треньорът на Рилски спортист Любомир Киров определи себе си след загубата с 87:92 от Локомотив Пловдив в Самоков и отпадането на полуфиналите на Sesame НБЛ за главния виновник за това, че шампионите няма да защитават титлата си от последните две години в тазгодишния финал.

Шампионът е детрониран! Локомотив Пловдив надви Рилски спортист в решаващия пети мач и е на финал в Sesame НБЛ
Шампионът е детрониран! Локомотив Пловдив надви Рилски спортист в решаващия пети мач и е на финал в Sesame НБЛ

“Първо, искам да поздравя отбора на Локомотив за мача, който изиграха днес и за последните два мача. Най-големият виновник за некласирането на финала съм аз. Не искам да чуя нито една дума критика за моите състезатели и моя щаб. Смятам, че те дадоха всичко от себе си и единствената критика може да е към мен”, сподели Киров.

“Не можеш да спечелиш пети мач вкъщи, когато стреляш 16% от тройката и 60% от фаула. Стрелбата беше доста лоша за нашия отбор. Не успяхме да се справим с двата им гарда, които ни създадоха много проблеми. Ние си имаме нашите селекционни проблеми и те се проявиха в най-тежкия момент, но пак казвам - моят отбор даде всичко от себе си, просто тази година не се получи”, коментира още Киров след края на срещата.

Следвай ни:

Още от Баскетбол

Гордън Хърбърт пое Ню Зийланд Брейкърс

Гордън Хърбърт пое Ню Зийланд Брейкърс

  • 20 май 2026 | 17:15
  • 320
  • 0
Гърция се подготвя за Финалната четворка на Евролигата

Гърция се подготвя за Финалната четворка на Евролигата

  • 20 май 2026 | 17:06
  • 526
  • 0
Денислава Глушкова отпадна на сингъл, но продължава на двойки в Клагенфурт

Денислава Глушкова отпадна на сингъл, но продължава на двойки в Клагенфурт

  • 20 май 2026 | 16:20
  • 946
  • 0
Разделят ли се пътищата на Панатинайкос и Атаман?

Разделят ли се пътищата на Панатинайкос и Атаман?

  • 20 май 2026 | 16:14
  • 625
  • 0
Иван Алипиев и Римини ще играят на полуфиналите в италианската Втора дивизия

Иван Алипиев и Римини ще играят на полуфиналите в италианската Втора дивизия

  • 20 май 2026 | 13:27
  • 597
  • 0
Борислав Младенов и Виена Баскет отпаднаха на полуфиналите в Австрия

Борислав Младенов и Виена Баскет отпаднаха на полуфиналите в Австрия

  • 20 май 2026 | 11:37
  • 856
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА ликува, а Локо (Пд) потъна в сълзи! Купата е "червена" след над 120-минутна драма, Лапухов - големят герой

ЦСКА ликува, а Локо (Пд) потъна в сълзи! Купата е "червена" след над 120-минутна драма, Лапухов - големят герой

  • 20 май 2026 | 22:01
  • 268163
  • 781
Правилно ли бе отменен голът на ЦСКА в 95-ата минута?

Правилно ли бе отменен голът на ЦСКА в 95-ата минута?

  • 20 май 2026 | 21:07
  • 26730
  • 51
Първи мач за световните вицешампиони за 2026: България 1:0 Украйна! Следете мача ТУК!

Първи мач за световните вицешампиони за 2026: България 1:0 Украйна! Следете мача ТУК!

  • 20 май 2026 | 21:56
  • 18164
  • 11
Фрайбург 0:0 Астън Вила, германците бяха близо до гол

Фрайбург 0:0 Астън Вила, германците бяха близо до гол

  • 20 май 2026 | 22:21
  • 5178
  • 2
Всичко вече е ясно: два коварни отбора за Левски на старта в ШЛ

Всичко вече е ясно: два коварни отбора за Левски на старта в ШЛ

  • 20 май 2026 | 16:40
  • 61771
  • 123
Шампионът е детрониран! Локомотив Пловдив надви Рилски спортист в решаващия пети мач и е на финал в Sesame НБЛ

Шампионът е детрониран! Локомотив Пловдив надви Рилски спортист в решаващия пети мач и е на финал в Sesame НБЛ

  • 20 май 2026 | 21:11
  • 8794
  • 6