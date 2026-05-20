Любомир Киров: Аз съм главният виновник за некласирането ни на финала

Старши треньорът на Рилски спортист Любомир Киров определи себе си след загубата с 87:92 от Локомотив Пловдив в Самоков и отпадането на полуфиналите на Sesame НБЛ за главния виновник за това, че шампионите няма да защитават титлата си от последните две години в тазгодишния финал.

“Първо, искам да поздравя отбора на Локомотив за мача, който изиграха днес и за последните два мача. Най-големият виновник за некласирането на финала съм аз. Не искам да чуя нито една дума критика за моите състезатели и моя щаб. Смятам, че те дадоха всичко от себе си и единствената критика може да е към мен”, сподели Киров.

“Не можеш да спечелиш пети мач вкъщи, когато стреляш 16% от тройката и 60% от фаула. Стрелбата беше доста лоша за нашия отбор. Не успяхме да се справим с двата им гарда, които ни създадоха много проблеми. Ние си имаме нашите селекционни проблеми и те се проявиха в най-тежкия момент, но пак казвам - моят отбор даде всичко от себе си, просто тази година не се получи”, коментира още Киров след края на срещата.